Ahmed Musa'dan Galatasaray cevabı

Nijerya Milli Takımı oyuncusu Ahmed Musa, bir süredir kulüpsüz durumda bulunuyor. Galatasaray'la adı anılan Ahmed Musa, transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Ahmed Musa, Suudi Arabistan ekibi Al-Nasr'dan ayrıldıktan sonra birçok kulüple adı anılmaya başlandı. Bu takımlar arasında Championship ekibi Sheffield Wednesday de yer alıyor.
28 yaşındaki oyuncu BBC Sport Africa'daki açıklamasında; "Sheffield iddiaları nereden geldi, bilmiyorum. Kulübe saygı duymakla beraber, Suudi Arabistan'dan ayrıldıktan sonra yeniden Avrupa'nın üst seviyelerine dönmek istiyorum." dedi.
Türkiye'de adının anıldığı Galatasaray hakkında sorulan soruyu yanıtlayan Ahmed Musa; "Farklı kulüplerden ilgi olduğu doğru ancak bu durumla ben değil menajerim ilgileniyor. O benim ne istediğimi iyi biliyor." açıklamasında bulundu.
Nijeryalı oyuncu 2018'de geldiği Al-Nasr'la 57 maçta görev aldı. Kanat oyuncusu bu maçlarda takımına 11 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.
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