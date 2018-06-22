Ahmed Musa'nın menajerinden Galatasaray açıklaması!

Adı bir süredir Galatasaray’la anılan Nijeryalı forvet Ahmed Musa’nın menajeri, İtalya basınına konuştu. Galatasaray’ın yanı sıra başka tekliflerin de olduğunu belirten menajer, “Galatasaray ile görüşüyoruz. Galatasaray harika bir kulüp ve Şampiyonlar Ligi’nde yer alacak. Cazip bir yer ancak başka teklifler de var. Ahmed, Dünya Kupası’ndan sonra karar verecek” ifadelerini kullandı.

AHMED MUSA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1.70 boyundaki Nijerya doğumlu golcü oyuncu Ahmet Musa Leicester City'den bu sezon kiralık olarak gittiği CSKA Moskova takımında 22 karşılaşmada 1913 dakika süre aldı, 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Ahmed Musa, Dünya Kupası'nda da boy gösteriyor. 25 yaşındaki Ahmed Musa uzun süre CSKA'da forma giymiş, ardından Premier Lig'de şampiyon olan Leicester City kendisini 19.5 milyon Euro karşılığında transfer etmişti. Buna karşın Ahmed Musa, Premier Lig'de beklentileri karşılayamadı.



