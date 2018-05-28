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Ahmet Ağaoğlu: Burak Yılmaz'ın bonservisi 4-5 milyon euro!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 28.05.2018 13:48 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olan Burak Yılmaz için Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan açıklama geldi. Burak Yılmaz'ı bonservisiz göndermeyeceklerini aktaran başkan Ağaoğlu, "'Al valizi git' diye bir durum yok. Burak Yılmaz için belirlediğimiz bonservis bedeli 4-5 milyon eurodur" dedi.

Ahmet Ağaoğlu: Burak Yılmaz'ın bonservisi 4-5 milyon euro!

Adı Beşiktaş ve M.Başakşenir ile anılan Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'dan aldığı paranın yanı sıra bonus kazançları da ortaya çıktı.

Yıldız oyuncunun sözleşmesinde; attığı her golün yanı sıra, takımın 50 puan barajının aşması halinde 615 bin Euro daha ödeneceği yönünde maddenin yer aldığı öğrenildi. Bu arada Kral'ın her deplasmana en az 3 kişisel yardımcısını da götürdüğü ve masrafların Trabzonspor tarafından karşılandığı da belirtildi.

"HALA OYUNCUMUZ, 'AL VALİZİ GİT' GİBİ..."

Öte yandan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Burak Yılmaz'ın bonservis bedelini açıkladı. Golcü oyuncu Burak Yılmaz'ın Çin'den 3,5 milyona transfer edildiğini aktaran Ağaoğlu, "Burak Yılmaz için öyle yazıldığı gibi 'Al valizi git' diye bir durum yok. Trabzonspor'un sözleşmeli oyuncusudur. Her oyuncunun değeri, ağırlığı vardır. Şartlar göz önünde bulundurulduğunda Burak'ın maliyeti yüksek olabilir" dedi.

"BONSERVİS VE MENAJER ÜCRETİ DE VAR"

Burak Yılmaz'ın yılda 20 milyon TL kazandığını aktaran Bordo-Mavililer'in başkanı, "Asla ve asla 'Oyuncunun motivasyonu bu açıklamalardan dolayı bozuluyor' yorumları çıkarılmamalı. 20 milyon kazananın motivasyonu bozulur mu? Burak Yılmaz için de belirlediğimiz bonservis bedeli 4-5 milyon eurodur. 1 milyon euro da menajer ücreti var" diyerek golcü oyuncunun maliyetinin en az 6 milyon euro (33 milyon TL) olduğunu açıkladı.

(Habertürk)

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