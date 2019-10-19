SPOR

Ahmet Ağaoğlu, Busenaz Sürmeneli’yi ziyaret etti

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 19.10.2019 15:23 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, dünya şampiyonu olan boksör Busenaz Sürmeneli’yi evinde ziyaret etti.

Ahmet Ağaoğlu, Busenaz Sürmeneli’yi ziyaret etti

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve amatör branşlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Yusuf Hayırlıoğlu, dünya şampiyonu olan milli boksör Busenaz Sürmeneli’yi evinde ziyaret etti.

Ziyarette Başkan Ahmet Ağaoğlu, başarısından dolayı Busenaz Sürmeneli’ye ve başarısında büyük katkısı olan annesine teşekkürlerini sunarak, "Biz futbol kulübü olmamızın yanı sıra altyapı ve diğer branşlarda da sporcu yetiştirmek, bu sporcuların hem ülkemiz hem de dünya çapında başarılar elde etmesini sağlamak en büyük hedefimiz. Busenaz kulübümüzün bu hedeflerini başaran, dünya şampiyonu olarak bir kez daha tarihe adını yazdıran bir sporcumuz. Şimdi önümüzde olimpiyatlar var. Onu da çok önemsiyoruz ve ne kadar zorlu bir süreç olduğunu biliyoruz. Busenaz bu süreçte antrenörleri ve ailesi kadar bizim de onun yanında ve en yakınında olduğumuzu bilsin. Yönetim kurulumuz olarak bir kez daha Busenaz’ı ve ailesini tebrik ediyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ahmet ağaoğlu Busenaz Sürmeneli Trabzonspor

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