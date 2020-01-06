Ahmet Ağaoğlu'dan Talisca ve Ndiaye açıklaması!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu Ndiaye ve Talisca transferleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu, "Hüseyin Çimşir camianın içinden ve çok yakından tanıdığımız bir isim. Böyle bir süreç içerisinde macera aramaya gerek yoktu. Görüntü, herkes sorumluluğunun ve beklentinin, yaşadığımız sürecin farkında. Biraz daha fazla efor sarfetmeleri gerektiğinin de farkındalar. Arkadaşlık, takımdaşlık üst düzeyde. Aradan zaman geçtikten sonra konuşalacak şeyler. O bir süreç değildi." ifadelerini kullandı ve ekledi:

TALİSCA AÇIKLAMASI

"Talisca'nın maliyetine bakacaklar, onu bir tarafa yazacaklar, diğer tarafa da transfer limitindeki boşluğa bakacaklar. Sonra da hayal görmekten vazgeçecekler. Hayal bile olmayan bir şeyle ilgili olarak Talisca'nın menajeriyle neden konuşayım? Şu anda pozisyon olarak baktığımız bir oyuncu yok. Finansal şartları karşılayabildiğimiz maliyette hocanın onayı çok önemli. Hocamız gelir gelmez katkı verecek bir isim istiyor. Macera aramaya da gerek yok."

NDİAYE'NİN SATIN ALMA OPSİYONUNU DUYURDU

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Stoke City'den kiraladıkları Badou Ndiaye'nin satın alma opsiyonunu açıkladı.

Başkan Ağaoğlu, "Badou Ndiaye için 1 milyon euro veriyoruz kendisine, 1 sezon önce 3.8'e oynuyordu. Satın alma opsiyonu da 6,5-7,5 milyon euro arasında. Takım şampiyon olursa, biraz pahalıya alacağız." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın eski yıldızı, kiralık olarak sezon sonuna kadar bordo-mavili formayı giyecek.



