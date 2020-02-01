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Ahmet Ağaoğlu: Hakemi de yendik, verilmesi gereken dersi verdik

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 01.02.2020 22:51 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-1 kazanılan Fenerbahçe maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'Bu maç şunu gösterdi, oynarsanız hakemi de yenersiniz. Oynadık ve hakemi de yendik' diyen Ağaoğlu, "Verilmesi gereken bir ders vardı. Bunu lig özelinde konuşuyorum. O dersi sahada verdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu: Hakemi de yendik, verilmesi gereken dersi verdik

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından konuştu.

Maçta gerginlik olmadığını vurgulayan Ağaoğlu, "Maç öncesindeki spekülasyonları herkes biliyor. Seyirci üzerinde de baskı kurulmaya çalışıldı. Aynı geçen yıllarda olduğu gibi. Ancak sahaya tek bir yabancı madde bile atılmadı. Önemli olan buydu, burayı geçtik. Futbolcuların ve hocamızın alnından öpüyorum" dedi.

"OYNARSANIZ HAKEMİ YENERSİNİZ"

Hakemin performansına rağmen kazandıklarını söyleyen Trabzonspor Başkanı, "Bu maç şunu gösterdi, oynarsanız hakemi de yenersiniz. Oynadık ve hakemi de yendik. Verilmesi gereken bir ders vardı. Bunu lig özelinde konuşuyorum. O dersi sahada verdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"DEVLET YARDIMIYLA OLMAZ"

Ali Koç'un, "Trabzon sırtını devlete dayamış" sözüne de cevap veren Ağaoğlu, "Devlet yardımı' diyorlar, bize Allah yardım ediyor. Devlet yardımıyla olacak şeyler değil bunlar. Herkes söylediklerine dikkat etmeli. Mücadeleyi sahada verelim, bunu dışarı taşımak istiyorlar ama biz sahada savaşıyoruz" diye konuştu.

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