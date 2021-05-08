Ahmet Ağaoğlu: İki futbolcuyla anlaştık

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Antalyaspor maçı sonu açıklamalarda bulundu...

Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla tamamladı.

Bordo-Mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"O kadar enteresan konumdayız ki bütün maçları alsak da versek de sıralama değişmiyor. Motive etmekte hedef açısından baktığın zaman zor. Buna rağmen sakatlığın yaşanmadığı garip bir dönem yaşadık. 3 günde bir maç oynadık, sakatlıklar yaşadık pandemiden dolayı. Oyuncularımızın yükü ve teknik heyet üzerindeki yükü zorlaştırdı. Takım sayısınına artmış olması devre arasını verilememiş olması zordu. Gerçekten zor bir sezondu"

"ÜRÜN SATIŞLARI YÜZDE 70 DÜŞTÜ"

"Maddi açıdan baktığınız zaman çok daha fazla sıkıntılı sponsor gelirlerin düştüğü ürün satışların yüzde 70 oranında düştüğü bir dönem yaşadık. Naklen yayın ve galibiyetten aldığımız para 2 milyona düşmüş durumda. Yüzde 70 bir azalma var. Tekrar ediyorum. Uzun süre unutulmayacak bir sezonu yaşadık. 5 Ağustos tarihinde başlayacak. Salgından uzak daha farklı taşların yerine oturduğu oynanan futbolun nitelendirildiği bir sezon olur. Seyirci ile oynayabileceğimiz bir sezon olur diye umut ediyorum"