SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Ahmet Ağaoğlu: İki futbolcuyla anlaştık

Ahmet Ağaoğlu: İki futbolcuyla anlaştık

08.05.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Antalyaspor maçının ardından konuştu. İşte Ahmet Ağaoğlu'nun sözleri...

Ahmet Ağaoğlu: İki futbolcuyla anlaştık

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Antalyaspor maçı sonu açıklamalarda bulundu...

Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla tamamladı.

Bordo-Mavili kulübün Başkanı Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu.

Ağaoğlu şu ifadeleri kullandı:

"O kadar enteresan konumdayız ki bütün maçları alsak da versek de sıralama değişmiyor. Motive etmekte hedef açısından baktığın zaman zor. Buna rağmen sakatlığın yaşanmadığı garip bir dönem yaşadık. 3 günde bir maç oynadık, sakatlıklar yaşadık pandemiden dolayı. Oyuncularımızın yükü ve teknik heyet üzerindeki yükü zorlaştırdı. Takım sayısınına artmış olması devre arasını verilememiş olması zordu. Gerçekten zor bir sezondu"

"ÜRÜN SATIŞLARI YÜZDE 70 DÜŞTÜ"

"Maddi açıdan baktığınız zaman çok daha fazla sıkıntılı sponsor gelirlerin düştüğü ürün satışların yüzde 70 oranında düştüğü bir dönem yaşadık. Naklen yayın ve galibiyetten aldığımız para 2 milyona düşmüş durumda. Yüzde 70 bir azalma var. Tekrar ediyorum. Uzun süre unutulmayacak bir sezonu yaşadık. 5 Ağustos tarihinde başlayacak. Salgından uzak daha farklı taşların yerine oturduğu oynanan futbolun nitelendirildiği bir sezon olur. Seyirci ile oynayabileceğimiz bir sezon olur diye umut ediyorum"

"YURTDIŞINDAN 2 FUTBOLCU İLE ANLAŞTIK"

"Önümüzdeki sezon çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yurt dışından 2 futbolcu ile prensip anlaşmasına vardık. 2 oyuncu ile ciddi şekilde görüşmelerimiz devam ediyor. Her şey kulübün ekonomisine bağlı. Bir taraftan zirveyi zorlayacak, zirve yarışına ortak olacak bir takım kurmaya çalışırken 3 sene zar zor toparladığımız ekonomiyi korumaya mecburiyetimiz var. Geçtiğimiz hafta bir İtalyan gazeteci aradı Uğurcan ile ilgili. Söz konusu olan oyuncu Avrupa'nın en iyisi dedim. Pırlanta değerinde bir oyuncu. Allah nazarlardan korusun. Bu Trabzonspor'un gururu. Trabzonspor'un başarısıdır. Trabzonspor altyapısının başarısıdır. Bir oyuncumuz Lille'de Yusuf Yazıcı. Abdülkadir Ömür var bugün gündemde olan Uğurcan Çakır var. İnşallah Avrupa'nın en iyi takımlarından birine gider. Bugün için baktığınız zaman bütün istatistikleri değerledirdiğiniz zaman Türkiye'nin bir numaralı futbolcusu konumunda. Bana göre onlarca müşterisi olan bir oyuncudan bahsediyoruz"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çatı katında dehşete düşüren keşif! Yetkililer bile şaşkına döndüÇatı katında dehşete düşüren keşif! Yetkililer bile şaşkına döndü
Süper Lig'de Younes Belhanda bombasıSüper Lig'de Younes Belhanda bombası
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kırmızı Oda Mitra’nın gerçek hikayesi ortaya çıktı

Kırmızı Oda Mitra’nın gerçek hikayesi ortaya çıktı

İbo Show neden yok?

İbo Show neden yok?

Yeni filminden ilk görüntüler

Yeni filminden ilk görüntüler

Yazın yayınlanacak filmler açıklandı

Yazın yayınlanacak filmler açıklandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

'Alanyaspor-F.Bahçe maçında kural hatası yok'

'Alanyaspor-F.Bahçe maçında kural hatası yok'

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Erol Bulut Süper Lig'de kalıyor

Erol Bulut Süper Lig'de kalıyor

Galatasaray'a transfer piyangosu

Galatasaray'a transfer piyangosu

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Galatasaray'da beklenen istifa geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.