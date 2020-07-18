Ahmet Ağaoğlu: İstifa yok, bence başarılıyız

UEFA Yargıçlar Kurulu, 3 şeyi de kabul etmedi ve dedi ki, "Siz 55 milyon Euro'yu 5 milyon Euro'ya değil 17 milyon Euro'ya indirdiniz. Dolayısıyla sizin 12 milyon Euro açığınız var. 12 milyon Euro açığınız olduğu için biz sizi Avrupa kupalarından önümüzdeki sezon itibariyle 1 yıl men ediyoruz." UEFA Yargıçlar Kurulu'nun başındaki insan, 80 yaşında, emekli bir ağır ceza hakimi. Adamın hayatı ceza vermekle geçmiş. Ceza hakiminin karşısına gittiğiniz zaman ceza yersiniz.