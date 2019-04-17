SPOR

Ahmet Ağaoğlu: Malatyaspor maçı intikam değil, rövanş olacak

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 17.04.2019 12:08 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig’de E. Yeni Malatyaspor’u konuk edecek olan Trabzonspor, zorlu müsabakaya rövanş olarak bakıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu da intikam için değil, 3 puan için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Ahmet Ağaoğlu: Malatyaspor maçı intikam değil, rövanş olacak

Spor Toto Süper Lig'de 20 Nisan Cumartesi günü sahasında E. Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 4 maçlık galibiyet serisini rakibi karşısında 5 maça çıkarmak istiyor. Avrupa Kupaları'na katılma yolunda önemli maçlarından birine daha çıkacak olan bordo-mavililer, ligin ilk yarısında 5-0 mağlup oldukları rakipleriyle oynayacakları müsabakaya intikam değil rövanş maçı olarak bakıyor.

İNTİKAM DEĞİL RÖVANŞ MAÇI

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor’a 5-0 mağlup olan bordo-mavililer, ağır yenilgiyi unutmuş değil. Alınan farklı yenilginin ardından bir dizi köklü radikal kararlar alan ve kulüpte yeni düzenlemelere giden Trabzonspor, sahasında oynayacağı maça ise intikam maçı olarak değil, rövanş maçı olarak bakıyor. Özellikle sosyal medyada maçın ambiyansını yükseltecek söylemlerin önüne geçmek isteyen bordo-mavililerde Başkan Ahmet Ağaoğlu, Yeni Malatyaspor karşılaşmasına intikam değil, rövanş maçı olarak baktıklarını vurguladı. Ağaoğlu, “Bizim için intikam değil rövanş maçı olacak. Sahaya 3 puan için çıkacağız. Başka bir düşüncemiz yok" dedi.

RÖVANŞ SIRASI EVKUR YENİ MALATYASPOR'DA

Avrupa Kupaları'na katılma yolunda kritik müsabakalar oynayan Karadeniz ekibi, Süper Lig'in ilk yarısında puan kaptırdığı rakiplerinden ise rövanşı alıyor. Trabzonspor, ligin ilk yarısında galip gelemediği rakipleri Antalyaspor ve Bursaspor ile 1-1 berabere kalırken, ligin ikinci yarısında ise Antalyaspor’u 4-1 ve Bursaspor’u 1-0’la geçerek ilk yarıda yenemediği rakiplerini mağlup etme başarısı gösterdi.

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