SPOR

Ahmet Ağaoğlu milli maçta bayrakların yere düşmesi nedeniyle algı yapıldığını söyledi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 08.09.2018 17:41 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Şenol Güneş Kompleksi’nde oynanan Türkiye - Rusya maçında tribünlerde bayrakların yere düşmesinin rüzgar sonucu olduğunu belirtti, sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla algı yaratılmaya çalışıldığını söyledi.

Ahmet Ağaoğlu milli maçta bayrakların yere düşmesi nedeniyle algı yapıldığını söyledi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sosyal medyada Türkiye-Rusya maçından sonra stadın içinden paylaşılan Türk Bayraklarıyla ilgili olarak sert bir açıklama yaptı.

Ağaoğlu, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehrimiz ve taraftarımız üzerinde olumsuz algı oluşturmaya çalışılıyor. Koltuk üzerilerinde ve yerde bayrak ve federasyonun dağıttığı paketlerin haricinde tek bir çöp parçası dahi yok yani fotoğrafın maç öncesi çekildiği apaçık ortadayken, rüzgarın suçunu taraftarımızın üstüne yükleyerek olumsuz bir algı yaratma çabalarının hangi prematüre beyinlilerin ürünü olduğunu anlamak çok da zor değil. Bu düşünce içerisinde olan zavallılar şunu iyice bilsinler ki; bir toplumu en güçlü olduğu yerden kalleşçe vurmaya çalışmak yapılabilecek en aptalca hatadır" dedi.

ahmet-agaoglundan-bayrak-sitemi_9082_dhaphoto2

ahmet-agaoglundan-bayrak-sitemi_9082_dhaphoto1

PARTNERBu video sosyal medyayı sallıyorBu video sosyal medyayı sallıyor
Trabzonspor'da 4 haftada 20 futbolcu forma giydiTrabzonspor'da 4 haftada 20 futbolcu forma giydi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ahmet ağaoğlu Trabzonspor bayrak

En Çok Okunan Haberler

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşırtıcı soru

Spor müsabakalarıyla ilgili çok önemli gelişme

Spor müsabakalarıyla ilgili çok önemli gelişme

Volkan Demirel ABD'ye gitmeyi planlıyor

Volkan Demirel ABD'ye gitmeyi planlıyor

Aykut Kocaman: Bu sezon takım çalıştırmayacağım

Aykut Kocaman: Bu sezon takım çalıştırmayacağım

Fransız basını Galatasaray'ın Emiliano Sala'ya teklif yaptığını duyurdu

Fransız basını Galatasaray'ın Emiliano Sala'ya teklif yaptığını duyurdu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ahmet Ağaoğlu milli maçta bayrakların yere düşmesi nedeniyle algı yapıldığını söyledi

Ahmet Ağaoğlu milli maçta bayrakların yere düşmesi nedeniyle algı yapıldığını söyledi

Trabzonspor'da 4 haftada 20 futbolcu forma giydi

Trabzonspor'da 4 haftada 20 futbolcu forma giydi

Ahmet Ağaoğlu: Burak beni çok üzdü

Ahmet Ağaoğlu: Burak beni çok üzdü

Burak Yılmaz 800 bin euroluk alacağı nedeniyle TFF'ye başvurdu!

Burak Yılmaz 800 bin euroluk alacağı nedeniyle TFF'ye başvurdu!

''Milli takım benim için bitti''

''Milli takım benim için bitti''

Rodellega'dan transfer itirafı: Görüşmeler oldu

Rodellega'dan transfer itirafı: Görüşmeler oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.