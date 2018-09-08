Ahmet Ağaoğlu milli maçta bayrakların yere düşmesi nedeniyle algı yapıldığını söyledi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sosyal medyada Türkiye-Rusya maçından sonra stadın içinden paylaşılan Türk Bayraklarıyla ilgili olarak sert bir açıklama yaptı.
Ağaoğlu, kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehrimiz ve taraftarımız üzerinde olumsuz algı oluşturmaya çalışılıyor. Koltuk üzerilerinde ve yerde bayrak ve federasyonun dağıttığı paketlerin haricinde tek bir çöp parçası dahi yok yani fotoğrafın maç öncesi çekildiği apaçık ortadayken, rüzgarın suçunu taraftarımızın üstüne yükleyerek olumsuz bir algı yaratma çabalarının hangi prematüre beyinlilerin ürünü olduğunu anlamak çok da zor değil. Bu düşünce içerisinde olan zavallılar şunu iyice bilsinler ki; bir toplumu en güçlü olduğu yerden kalleşçe vurmaya çalışmak yapılabilecek en aptalca hatadır" dedi.
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