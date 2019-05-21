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Ahmet Ağaoğlu müjdeyi verdi: Anlaştığımız oyuncular var

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 21.05.2019 22:25 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın Finansal Fair Play kapsamında bordo mavili kulübü bir üst kurula göndermesiyle ilgili olarak, "Disiplin Kurulu'ndan o karar çıkmadan parmaklamaya başlamışlar, bazı ağzı sulanan insanlar. Trabzonspor ceza alsın diye beklentiye girenler de var" dedi.

Ahmet Ağaoğlu müjdeyi verdi: Anlaştığımız oyuncular var

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

UEFA'nın bordo mavili kulübü FFP kapsamında bir üst kurula göndermesiyle ilgili gelen soruya Ağaoğlu, "Orada bir ceza söz konusu değil, altını net çizelim. FFP sözleşmesine aykırı hareket ettiğimiz için, özellikle de 2018 yılı bütçesini 50 milyon Euro gibi küçük bir rakamla (Gülerek) ihlal ettiğimiz için Disiplin Komitesi'ne sevk edildi. Bu doğal, bunun aksi bir karar söz konusu değildi. Ama Disiplin Komitesi'ne sevk ederken şunu söylüyor, yeni gelen yönetimin uyguladığı ekonomik politika, oyuncu alımlarında göstermiş olduğu hassasiyet, oyuncu satışlarından elde edilen gelir, sermaye artışından elde edilen gelir, seyirci hasılatındaki artış, ürün satışındaki artış ve kadrosundaki 19 yerli oyuncunun 17'sinin kendi altyapısından yetişmiş olması ve yapılan yatırım, ileriye dönük umut verici olarak değerlendirildiğinden dolayı, UEFA kupalarına katılmaları yolunda bir tavsiye talebi var. Orada da 3 maddeye bağlıyor, 2019 Mayıs ayı itibarıyla bütçesinin 5 milyon Euro'dan fazla açık vermemesi, uygulamakta oldukları finansal politikanın devamı, ki bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Bir diğeri de Bankalar Birliği ile yeniden yapılandırmayı haziran ayı itibarıyla yürürlülüğe koymaları. Burada anahtar nokta bu" yanıtını verdi.

"AĞZI SULANANLAR VAR"

Bazı kişilerin 'Trabzonspor ceza alsın' beklentisine girdiğini dile getiren Ağaoğlu, "Disiplin Kurulu'ndan o karar çıkmadan parmaklamaya başlamışlar, bazı ağzı sulanan insanlar. Çok speküle edilmeye ve sulandırılmaya başlandı. Orada Disiplin Kurulu'nun vereceği kararla alakalı bir şey söylemek pek doğru olmaz. Ama dediğim gibi ağzı sulananlar da var. Trabzonspor ceza alsın diye beklentiye girenler de var" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞTIĞIMIZ OYUNCULAR VAR"

Transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Ağaoğlu, şöyle konuştu: "Tabii ki çalışmalarımız var. Anlaştığımız oyuncular var, görüşmenin devam ettiği isimler var. Hala da takip ettiğimiz oyuncular var. Ama bunlarla alakalı çok net bilgi istiyorsanız, anlaşmalar imzalandığı için imza töreni için hepinize bilgi verilir."

"OCAK AYINDAN BU YANA RESMİ TEKLİF GELMEDİ"

Trabzonsporlu oyuncuların sürekli olarak izlendiğini ifade eden Ahmet Ağaoğlu, "İzlemeyle teklifi birbirine karıştırıyorlar. İzleme var, çok büyük kulüplerden de resmi müsaade alarak izlemeye gelenler var. Ama bu izlemeler, bu oyuncularla görüşüldüğü, anlaşıldığı anlamına gelmiyor. Ocak ayında bir teklif vardı, ara transfer dönemiydi. O dönemden sonra hiçbir oyuncumuz için resmi teklif gelmedi" diyerek sözlerini noktaladı.

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