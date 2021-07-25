SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Ahmet Ağaoğlu'ndan imza töreni açıklaması

Ahmet Ağaoğlu'ndan imza töreni açıklaması

25.07.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni transferleri İsmail Köybaşı’nın imza töreninin ardından sosyal medyada yayınlanan görüntülere tepki gösterdi. Ağaoğlu, “Görüntüler kesilerek devamı verilmemiş ve bu şekilde olmayan bir gündem yaratılmaya çalışılmıştır” dedi.

Ahmet Ağaoğlu'ndan imza töreni açıklaması

Trabzonspor, dün gerçekleştirilen törende İsmail Köybaşı ile sözleşme imzaladı. Anlaşma sonrası sosyal medyada yayınlanan imza töreni görüntüleriyle ilgili kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

“TAKIM İYİ GİTTİĞİ İÇİN SOSYAL MEDYADA YAPILAN ALGI ÇALIŞMASIDIR”

Bordo-mavili takımın her anlamda iyi gittiğini vurgulayan Ağaoğlu, "İsmail Köybaşı için yaptığımız imza törenindeki söylemler kesilerek devamı verilmemiş ve bu şekilde olmayan bir gündem yaratılmaya çalışılmıştır. Trabzonspor şu an her anlamda iyi gittiği için takımı aşağıya çekmek amaçlı yapılan bir trol çalışması. İmza törenindeki görüntülerin devamı verilmemiş ve bu şekilde olmayan bir gündem yaratılmaya çalışılmıştır. İsmail Köybaşı, milli takım forması giymiş her yerli oyuncu gibi değerli bir oyuncudur. Her transferimizde taraftarı da teşvik etme açısından forma sattığımız oyuncularımız var. İsmail Köybaşı da yerli bir oyuncu olduğu için ona 1500 forma almasını önerdik ancak o Trabzonspor’un 54’üncü yıl dönümü olduğu için 1967 forma alacağını söyledi. Tamamen forma konusu üzerinden yapılan konuşmanın devamı kesilerek yerli-yabancı kuralına getirilmiştir ve konunun bununla hiçbir ilgisi yoktur" şeklinde konuştu.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Filenin Sultanları Çin'e set vermediFilenin Sultanları Çin'e set vermedi
PARTNERMuhteşem bir düğünle evlendiler! İşte ilk karelerMuhteşem bir düğünle evlendiler! İşte ilk kareler
Trabzonspor ile Başakşehir yenişemediTrabzonspor ile Başakşehir yenişemedi
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aşı kaynaklı ölüm iddiaları sonrası aileden açıklama!

Aşı kaynaklı ölüm iddiaları sonrası aileden açıklama!

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

Kent merkezinin göbeğinde şaşırtan anlar!

Beşiktaş'tan Diego Godin'e sözleşme teklifi

Beşiktaş'tan Diego Godin'e sözleşme teklifi

Boupendza transferinde beklenmedik gelişme

Boupendza transferinde beklenmedik gelişme

Olay imza töreni! İsmail Köybaşı buz kesti

Olay imza töreni! İsmail Köybaşı buz kesti

Fenerbahçe Rafinha Alcantara'nın peşinde

Fenerbahçe Rafinha Alcantara'nın peşinde

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fatih Terim'den sert açıklama

Fatih Terim'den sert açıklama

PSV - Galatasaray maçında gerilim! Saldırı girişimi...

PSV - Galatasaray maçında gerilim! Saldırı girişimi...

Galatasaray, PSV karşısında kabus yaşadı!

Galatasaray, PSV karşısında kabus yaşadı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.