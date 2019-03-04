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Ahmet Ağaoğlu'ndan Onur Kıvrak açıklaması!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 04.03.2019 23:21 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Onur Kıvrak'ın alacakları için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) başvurmasıyla ilgili olarak "Onur başvuruda bulundu. Hukukçuların söylediği kadarıyla anlaşmaya aykırı bir başvuru. UÇK denilen şey Türk futbolunda son 4 yılda oluşturulmuş bir ucubedir. Anayasa Mahkemesi kararıyla toprağa gömülecek" dedi.

Ahmet Ağaoğlu'ndan Onur Kıvrak açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kasımpaşa maçının ardından konuştu. Bu senenin böyle geçeceğini söyleyen Ağaoğlu, Onur Kıvrak'ın Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvurmasıyla ilgili olarak, "Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, son yılda oluşturulmuş olan bir ucubedir. Anayasa Mahkemesi tarafından toprağa gömülecektir" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-2 sona eren Kasımpaşa karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatmalarına karşın mücadeleden beraberlikle ayrılmalarıyla ilgili konuşan Ağaoğlu, "Futbolda böyle şeyler oluyor. Ligin ilk yarısında da 2-0 geriye düşmüştük ve 4-2 kazanmıştık. Ancak ikinci yarı oynadığımız futbol yakışmadı. Takımda belirgin bir yorgunluk var. Akhisarspor, Erzurumspor maçından sonra ara var. O sürede toparlanma şansımız olacak. Sakatların da iyileşeceğini tahmin ediyorum. Elimizdeki malzemeyle verilecek en iyi mücadeleyi veriyoruz. Oyunculara da fazla bir şey söyleyemiyorum. Onlar da ellerinden gelen gayreti fazlasıyla gösteriyor ve bunu hepimiz biliyoruz. Bu sene böyle geçecek. Sezon başında da söylediğim gibi Avrupa Kupaları'nı kovalıyoruz ve elimizdeki kadroyla en iyi mücadeleyi vermeye çalışıyoruz. 2-0'dan 2-2 hoş bir sonuç değil. Yine bizi bütün bir hafta 'ah, vahla' geçirecek bir sonuç. Futbolcuların iyi niyetlerinden, fedakarlıklarından hiç bir şüphemiz yok. Ellerinden gelen mücadeleyi gösteriyorlar. Kasımpaşa da diken üstünde. Hocaları hastaneye kaldırılmış, onun da vermiş olduğu bir etki var. İkinci yarı bizi sahamıza hapsettiler, onları da tebrik etmek lazım" ifadelerini kullandı.

"450 MİLYON TL ÖDEDİK AMA BORÇ HALA AYNI"
Göreve geldikleri 10 aylık süre boyunca 450 milyon TL borç ödediklerini söyleyerek sözlerini sürdüren Ahmet Ağaoğlu, "Ama borç hala aynı yerde duruyor. UEFA'da kupalara katılmamıza engel teşkil edecek dosyaları temizledik. Henüz kendi dönemimizle alakalı borç ödememiz yok. Futbolcu ödemelerini ve geçmişten kalan borçları temizlemeye çalışıyoruz. TFF'nin hazırladığı kulüpler birliğinin de destek verdiği yeni lisans talimatı devreye girerse, en azından bundan 2-3 sene sonra Süper Lig'deki hiçbir kulübün bu ve benzeri sıkıntılarla karşılaşacağını zannetmiyorum. Çünkü önlem önceden alınmış olacak" diye konuştu.

"ANAYASA MAHKEMESİ TOPRAĞA GÖMECEKTİR"
Onur Kıvrak'ın Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na (UÇK) başvurmasıyla ilgili olarak sorulan soruyu yanıtlayan Ahmet Ağaoğlu, "Onur başvuruda bulundu. Hukukçuların söylediği kadarıyla anlaşmaya aykırı bir başvuru. 1 Mart'a kadar Anayasa Mahkemesi'nin kararı var, o yüzden herkes acele ediyor. Çünkü UÇK'ya bu kapıdan giren dosya öbür kapıdan yıldırım hızıyla çıkıyor ne hikmetse. Hep de belirli isimler etrafında dönüyor. UÇK denilen şey Türk futbolunda son 4 yılda oluşturulmuş bir ucubedir. Anayasa Mahkemesi kararıyla toprağa gömülecek. Çok enteresan ve ilginç bir şey" diyerek sözlerini tamamladı.

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