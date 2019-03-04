Ahmet Ağaoğlu'ndan Onur Kıvrak açıklaması!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Kasımpaşa maçının ardından konuştu. Bu senenin böyle geçeceğini söyleyen Ağaoğlu, Onur Kıvrak'ın Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvurmasıyla ilgili olarak, "Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, son yılda oluşturulmuş olan bir ucubedir. Anayasa Mahkemesi tarafından toprağa gömülecektir" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-2 sona eren Kasımpaşa karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatmalarına karşın mücadeleden beraberlikle ayrılmalarıyla ilgili konuşan Ağaoğlu, "Futbolda böyle şeyler oluyor. Ligin ilk yarısında da 2-0 geriye düşmüştük ve 4-2 kazanmıştık. Ancak ikinci yarı oynadığımız futbol yakışmadı. Takımda belirgin bir yorgunluk var. Akhisarspor, Erzurumspor maçından sonra ara var. O sürede toparlanma şansımız olacak. Sakatların da iyileşeceğini tahmin ediyorum. Elimizdeki malzemeyle verilecek en iyi mücadeleyi veriyoruz. Oyunculara da fazla bir şey söyleyemiyorum. Onlar da ellerinden gelen gayreti fazlasıyla gösteriyor ve bunu hepimiz biliyoruz. Bu sene böyle geçecek. Sezon başında da söylediğim gibi Avrupa Kupaları'nı kovalıyoruz ve elimizdeki kadroyla en iyi mücadeleyi vermeye çalışıyoruz. 2-0'dan 2-2 hoş bir sonuç değil. Yine bizi bütün bir hafta 'ah, vahla' geçirecek bir sonuç. Futbolcuların iyi niyetlerinden, fedakarlıklarından hiç bir şüphemiz yok. Ellerinden gelen mücadeleyi gösteriyorlar. Kasımpaşa da diken üstünde. Hocaları hastaneye kaldırılmış, onun da vermiş olduğu bir etki var. İkinci yarı bizi sahamıza hapsettiler, onları da tebrik etmek lazım" ifadelerini kullandı.