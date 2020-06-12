Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluş tepkisi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın 2. kanaldan yayınlanmasına sert tepki gösteren Ağaoğlu, çarpıcı ifadeler kullandı.

"LİDER MAÇ OYNUYORSA 1. KANALDAN VERİLİR"

Ahmet Ağaoğlu,"Yayıncı kuruluş maçımızı 2. kanaldan yayınlamış. Liderin maçını 2. kanaldan, 7. sıradakinin maçını 1. kanaldan yayınlamak nasıl bir anlayıştır? Lider maç oynuyorsa, liderin maçı 1. kanaldan verilir." dedi.

"FENERBAHÇE KUPAYA DAHA FAZLA ÖNEM VERİYOR"

Ağaoğlu,"Fenerbahçe, kupaya biraz daha fazla önem veriyor. Ligde fazla beklentileri yok gibi. Tabi kimsenin emeğine saygısızlık etmek istemem. Son düdük çalınmadan belli olmaz." ifadelerini kullandı.

"BİZİM HEDEFİMİZ 2+1 KUPA"

Ağaoğlu, "Bizim hedefimiz 2 kupa, hatta 2+1 kupa, Süper Kupa ile. Bunu yapacak güce sahibiz, inşallah sezon sonu geldiğinde de bu hayalimizi gerçekleştirmiş oluruz." açıklamasını yaptı.

