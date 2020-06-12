SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluş tepkisi

Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluş tepkisi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 12.06.2020 23:38 | Son Güncelleme

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Yayıncı kuruluş maçımızı 2. kanaldan yayınlamış. Liderin maçını 2. kanaldan, 7. sıradakinin maçını 1. kanaldan yayınlamak nasıl bir anlayıştır?" ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluş tepkisi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Göztepe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın 2. kanaldan yayınlanmasına sert tepki gösteren Ağaoğlu, çarpıcı ifadeler kullandı.

"LİDER MAÇ OYNUYORSA 1. KANALDAN VERİLİR"

Ahmet Ağaoğlu,"Yayıncı kuruluş maçımızı 2. kanaldan yayınlamış. Liderin maçını 2. kanaldan, 7. sıradakinin maçını 1. kanaldan yayınlamak nasıl bir anlayıştır? Lider maç oynuyorsa, liderin maçı 1. kanaldan verilir." dedi.

"FENERBAHÇE KUPAYA DAHA FAZLA ÖNEM VERİYOR"

Ağaoğlu,"Fenerbahçe, kupaya biraz daha fazla önem veriyor. Ligde fazla beklentileri yok gibi. Tabi kimsenin emeğine saygısızlık etmek istemem. Son düdük çalınmadan belli olmaz." ifadelerini kullandı.

"BİZİM HEDEFİMİZ 2+1 KUPA"

Ağaoğlu, "Bizim hedefimiz 2 kupa, hatta 2+1 kupa, Süper Kupa ile. Bunu yapacak güce sahibiz, inşallah sezon sonu geldiğinde de bu hayalimizi gerçekleştirmiş oluruz." açıklamasını yaptı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakırköy'de korkunç anlar! Otomobil, metro hattına böyle düştüBakırköy'de korkunç anlar! Otomobil, metro hattına böyle düştü
Hem ligi, hem kupayı istiyoruzHem ligi, hem kupayı istiyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Galatasaray'a astronomik teklif!

Galatasaray'a astronomik teklif!

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde sürpriz isim...

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde sürpriz isim...

Emre Belözoğlu'ndan hakeme sert tepki

Emre Belözoğlu'ndan hakeme sert tepki

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Acun Ilıcalı'nın takımından Süper Lig'e transfer

Acun Ilıcalı'nın takımından Süper Lig'e transfer

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

F.Bahçe bombayı patlatıyor

F.Bahçe bombayı patlatıyor

Süper Lig'de Ömer Toprak sürpriz!

Süper Lig'de Ömer Toprak sürpriz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluş tepkisi

Ahmet Ağaoğlu'ndan yayıncı kuruluşa tepki!

Abdulkadir Ömür'den maç sonu açıklaması

Hem ligi, hem kupayı istiyoruz

ÖZET | Göztepe - Trabzonspor maç sonucu: 1-3

Trabzonspor kaldığı yerden devam ediyor

Trabzonspor'da Guilherme kırmızı kart gördü!

Yıldız isim F.Bahçe maçında yok!

Trabzonspor'un Göztepe kadrosu belli oldu!

Trabzonspor'da sürpriz gelişme! Kadroya alındı...

Trabzonspor'da koronavirüs test sonuçları belli oldu

Trabzonspor'da test sonuçları belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.