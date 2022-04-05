Ahmet Ağaoğlu TFF Başkanı mı olacak? Sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Ünlü iş insanı ve spor yöneticisinin spor camiasında daha önce hangi görevlerde bulunduğu da merak edilen konular arasında. Ahmet Ağaoğlu TFF Başkanı mı olacak? Ahmet Ağaoğlu kimdir? Kaç yaşında ve evli mi? sorularının yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz.

AHMET AĞAOĞLU TFF BAŞKANI MI OLACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir 4 Nisan Pazartesi günü görevinden istifa etti.

Ahmet Ağaoğlu'nun adı da Türkiye Futboö Federasyonu'nun Haziran'da yapılacak seçimlerde muhtemel başkan adayları arasında geçiyor.

Konuya ilişkin soru yöneltilmesi üzerine Ahmet Ağaoğlu yaptığı açıklamada "Mevki peşinde koşan bir insan değilim. İstediğim tek şey Trabzonsor kulübüne başkan olmak" ifadelerini kullandı.

AHMET AĞAOĞLU KİMDİR?

Ahmet Ağaoğlu, 27 Haziran 1957 tarihinde Ardahan'ın Göle ilçesinde dünyaya geldi.

Ahmet Ağaoğlu, Kabataş Erkek Lisesinden mezun oldu, 1979 yılında ise İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesini bitirdi.

2000 yılında Türkiye Golf Federasyonu Başkanı seçilen Ahmet Ağaoğlu, 24 Ocak 2001 yılında görevine başladı.

8 Nisan 2018 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurulda Trabzonspor'un 17. başkanı oldu.

8 Temmuz 2021'de Kulüpler Birliği Başkanı seçildi.

AHMET AĞAOĞLU EVLİ Mİ?

Ahmet Ağaoğlu, Beyza Ağaoğlu ile evlidir. Ahmet Ağaoğlu, iki çocuk babasıdır.



