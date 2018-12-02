SPOR

Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor'da yeniden başkanlığa seçildi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 02.12.2018 17:59 | Son Güncelleme

Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan! Trabzonspor'da olağan genel kurulda seçime tek aday olarak giren Ahmet Ağaoğlu, 790 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor'da yeniden başkanlığa seçildi

Trabzonspor 74. Olağanüstü Genel Kurulu'nda kulüp başkanlığına yeniden Ahmet Ağaoğlu seçildi.

Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren genel kurulda 15 sandıkta 828 üye oy kullanırken, oyların 790'nını alan Ahmet Ağaoğlu yeniden başkan seçildi. Genel kurulda saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi tamamlanırken, yaklaşık 45 dakika süren sayımın ardından Genel Kurul Divan Başkanı Ali Sürmen, tek listeyle seçime giren Ahmet Ağaoğlu'nun 790 oy alarak yeniden başkanlığa seçildiğini duyurdu.

Ahmet Ağaoğlu başkanlığındaki yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Asil Üyeler: "Mehmet Yiğit Alp, Ertuğrul Doğan, Ömer Sağıroğlu, Emin Kahraman, Müminhan Bilgin, Önder Bülbüloğlu, İbrahim Haluk Şahin, Özer Bayraktar, Yalçın Orhan, Ahmet Fikret Gökhan, Serdar Ekrem Şirin, Yusuf Hayırlıoğlu, Yaşar Kibar Güven ile Sertaç Güven."

Yedek üyeler: "Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Dursun Ali Sakarya, Tuncay Uzunal, Lokman Sadıklar, Eda Lermi Zorer ve İbrahim Şahinkaya."

Merakla baktıkları yerde korkunç bir manzara varMerakla baktıkları yerde korkunç bir manzara var
Burak Yılmaz'ın yerine o geliyor!Burak Yılmaz'ın yerine o geliyor!
Ekuban'ın büyük acısı ortaya çıktı!Ekuban'ın büyük acısı ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor ahmet ağaoğlu

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Arjantin'e gelen Türk gencine süpriz davet!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Arjantin'e gelen Türk gencine süpriz davet!

Fatih Portakal Ergenekon kumpasıyla ilgili haberi paylaşıp iktidara sert sözlerle yüklendi

Fatih Portakal Ergenekon kumpasıyla ilgili haberi paylaşıp iktidara sert sözlerle yüklendi

Fenerbahçe’deki Cocu gerçeği ortaya çıktı!

Fenerbahçe’deki Cocu gerçeği ortaya çıktı!

Ronaldo'nun 'tecavüz' ifadesi ortaya çıktı

Ronaldo'nun 'tecavüz' ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'nin EURO 2020 rakipleri belli oldu

Türkiye'nin EURO 2020 rakipleri belli oldu

Galatasaray U17 2 - 0 Beşiktaş U17

Galatasaray U17 2 - 0 Beşiktaş U17

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahmet Ağaoğlu Trabzonspor'da yeniden başkanlığa seçildi

Ahmet Ağaoğlu ile yeniden

Trabzonspor'da Burak Yılmaz'ın yerine Andraz Sporar geliyor

Burak Yılmaz'ın yerine o geliyor!

Annesini kaybeden Ekuban, Trabzonspor'a galibiyeti getirdi

Ekuban'ın büyük acısı ortaya çıktı!

Ahmet Ağaoğlu: 2010-11 sezonu Trabzonspor'un şeref ve namus davasıdır

''2010-11, Trabzonspor'un şeref ve namus davasıdır''

Trabzonspor Olağan Genel Kurulu'nda Ahmet Ağaoğlu tek listeyle seçime giriyor

Ahmet Ağaoğlu tek aday

Trabzon esnafından Joao Pereira'ya hesap jesti

''Hesabınız F.Bahçe maçında ödendi''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.