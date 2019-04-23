Yusuf Yazıcı için müthiş itiraf! 20 milyon...

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT SPOR’a konuk oldu. Gündem Futbol programında Erbatur Ergenekon, Bahri Havadır ve Fatih Doğan’ın sorularını yanıtlayan Ağaoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, Hugo Rodallega ile görüşme yapacakları bilgisini verirken Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın toplam bonservis bedeli değerinin 30-40 milyon euro civarında olduğunu söyledi. Ağaoğlu, devre arasında Yusuf'a Cardiff'ten teklif geldiğini ve zorlasalar bu rakamın 20 milyon euro'ya kadar çıkabileceğini belirtti. Ağaoğlu genç yıldızlarının transfer parolası hakkında da "Doğru zaman, doğru kulüp, doğru para" dedi. Trabzonspor Başkanı, bu hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçının da diğer maçlardan bir farkı olmadığını ve kazanmak istediklerini kaydetti. İşte Ağaoğlu'nun açıklamalarından satır başları: BURAK YILMAZ'IN PERFORMANSI "Nwaekeme'yi Ekuban'ı Sosa'yı seyrederken ne iyi yapmışız da almışız diyorum. Burak Yılmaz Beşiktaş'ın futbolcusu. Beşiktaş'a hayırlı uğurlu olsun. Burak ayrıldıktan sonra görüşme fırsatımız olmadı. Programlarımız o kadar yoğun ki böyle görüşmelere fırsat olmuyor. Kendi futbolcularımızla bile maçtan maça görüşüyoruz"

MEMATİ'NİN YUSUF YAZICI HAYALİ GERÇEK OLDU ALT YAPI BAŞARISI "Alt yapıdan gelen gençleri A takıma ben kazandırmadım. Ben bir yöneticiyim. Futbolumuzun geldiği noktada bu kararı uygulamak başkanın altından kalabileceği bir yük değil. Yönetim olarak hareket etmeniz lazım. Oyuncuları yetiştiren hocalar, aileler, A takımda oynatabilecek cesareti gösteren bir teknik heyet. Hepsi bir arada olunca bu tablo çıkıyor. Bu bir felsefedir ve ben bunun temsilcisiyim. Bu bir Trabzonspor felsefesi. Bundan da taviz vermemiz mümkün değil. Direkt katkı verecek ve tecrübelerini gençlere aktaracak tecrübeli, yetenekli yabancı futbolcuları hedefliyoruz" KULÜBÜN EKONOMİK DURUMU "38 milyon euro maliyetli bir kadro teslim aldık. Şu an 17 milyon euro civarında. Hedefimiz maaş maliyetini 14-17 milyon euro bandında tutmak. Mücadele eden 11'in maliyeti son maçlarda 10-11 milyon civarında. Genç oyuncularımızın maddi anlamda kulübe çok büyük katkısı oldu. Hem performans olarak hem de maddi anlamda çok faydalı oldular. Bu sezon 5 transfer için harcadığımız bonservis 2.2 milyon euro. Devraldığımızda menajlere borcumuz 70 milyon TL'yi bulmuştu. Kur farkı olmasaydı yılı 85 milyon karla kapatacaktık. Gelirimiz TL, maaşlar ise euro."

TRANSFER KONUSU "Olcay ile sözleşme yeniledik. Kendisi de ciddi bir tasarrufta bulundu. Yüzde 50'ye yakın bir indirime gitti kendisi. Bu da kalıplara oturdu. Bir kulüp bulduğu takdirde ayrılacağı ve bizim de bonservis almayacağımız yönünde bir madde sözleşmesinde. Rodallega ile görüşmeler devam ediyor. Mayıs'ın ilk haftasına kadar bu konulara girmeyelim dedik. Daha sonra görüşmek üzere buluşacağız. Ekuban bizde. Genç futbolcularımızın transferi hakkında ise... Doğru zamanda, doğru kulüp, doğru para. Transferde parolamız bu. Bu çocuklar bizim gözbebeğimiz. Onlar sadece futbolcu değil birer idol. Kariyerlerini çok iyi bir ligde sürdürmeleri lazım. Mesela La Liga'da kümede kalma mücadelesi veren bir takım 15 milyon euro veriyorum diyecek. Ama Premier Lig'deki üst sıralara oynayan bir kulüp daha az para verse bile zorlarım mutlaka bir şekilde. Resmi teklif sezon sonunda geliyor. Devre arasında Yusuf'a Cardiff'ten teklif gelmişti. Kabul etmedik. 20 milyon euro'ya çıkabilirlerdi. İki topçumuzun değeri toplam 30-40 milyon euro arasında. Geçen sene Real Sociedad 14 milyon euro teklif etmişti. Türkiye'de kimse artık bu paralarla böyle transferler yapamaz. Geçmiş olsun. Kulüpler yetiştirecek. Başka çareleri yok.