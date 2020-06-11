Ahmet Aydın: "Sosyal medyadaki yazılıp çizilenler asla gerçeği yansıtmıyor"

Vakıflar Kütahya Bölge Müdürü Ahmet Aydın, kurumda tüm ihalelerinin şeffaf bir şekilde yapıldığını belirterek, sosyal medyada Karagöz Ahmet Paşa Camii ile ilgili yazılıp çizilenlerin asla gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Karagöz Ahmet Paşa Camii’nin 15 Temmuz günü okunacak mevlit ile ibadete açılacağını dile getiren Aydın, "Tarihi 511 yıllık camimizin restorasyon çalışması 3 yılda değil, 2 yılda tamamlanmıştır. Kurum olarak caminin geçici kabulünü yaptık. Kubbelerin tamamı elden geçirildi ve 40 ton kurşun serildi. Minarenin tamamını yeniledik" dedi.

Restorasyon bedelinin 2 milyon 632 bin TL olduğunu belirten Aydın, "Caminin çevresindeki su kanallarından gelen sızıntılar nedeniyle nem alan taşıyıcı duvarlarda temel alt seviyesine kadar drenaj uygulaması yapılmıştır. Duvarların içindeki hatıl ahşaplardan çürüyenler, duvarlara zarar vermeden çekilmiş ve özgün malzeme ile yenileri yerleştirilmiştir. Taşıyıcı özelliği artırılmak istenen duvarlarda yapisal enjeksiyon, sıvalar içinse mikro enjeksiyon uygulaması yapılmıştır. Orijinal duvar süslemeleri ortaya çıkarılmış ve titiz bir çalışma gerektiren tuşlama tekniği ile eksiği bulunan süslemeler tamamlanmıştır. Ayrıca daha önceki onarımlarda alçı ile kapatılan mihrap ve minber muhdes eklerden arındırılmış ve özgününde taş malzemeli olan mihrap ve minber ortaya çıkarılmış, özgün haline kavuşmuştur. Yapı içerisinde önceki onarımlardan kalan ve yoğun bir şekilde kullanılan çimento harçlar sökülerek horosan harcı yapılmış, yapı çimento gibi tüm muhdes eklerden bütünüyle arındırılmıştır. Yapıda var olan ve zarar Horosan harcı sıvalara konservasyon yapılarak özgün malzeme titiz bir çalışma ile korunmuştur. Yapıya sonradan eklenen şadırvan kaldırılmış, geniş bir meydan ortaya çıkarılmıştır. Yapının çevre düzenlemesi yapılmış, bahçe duvarları, abdest alma bölümleri ve tuvalet mekanları yenilenmiştir. Son cemaat mahalinde metal malzemeler ahşap malzeme ile değiştirilerek özgün bütünlük sağlanmıştır. Minarede derzler Horosan harcı ile doldurulmuş ve gövde ve şerefede yapısal sorunlar giderilmiş, özgün haline döndürülmüştür. Sinan öncesi dönemin ilgi çekici yapıları arasında yerini almış Karagöz Ahmet Paşa Cami, kubbesi ile Kütahya camilerinin en büyük kubbeye sahip olanıdır. 16. yüzyıl cami mimarisi hakkında oldukça iyi veriler sunan sanat tarihi açısından da büyük bir öneme sahiptir. Camide, özgün yapıyı mümkün olan son dereceye kadar koruyan, az müdahaleli bir onarım yaklaşımı benimsenmiştir. Restorasyon ilkelerinden taviz vermeyen titiz bir program ile yapı özgün haline kavuşmuştur. Yapı bu haliyle hem kendi tarihine ve dönemine hem de gelecek nesillere ışık tutmaya daha uzun yüzyıllar devam edecektir" ifadelerini kullandı.

