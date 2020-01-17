Ahmet Bulut: Arda Turan'ı isteyen 2 kulüp var ama önceliğimiz Galatasaray

Arda Turan transferinde son dakika... Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, "Arda'yı isteyen 2 kulüp var ama önceliğimiz Galatasaray" açıklamasını yaptı.
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