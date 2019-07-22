Ahmet Bulut: Falcao'nun Galatasaray'a transferi %50

Galatasaray'ın Monaco'dan Radamel Falcao tranferinde Jorge Mendes ile birlikte çalışan menajer Ahmet Bulut, A Spor'a açıklamalarda bulundu.
FALCAO'DAN İNANILMAZ GOL
İlk adımların atıldığıı belirten Bulut, "Falcao'nun Galatasaray'a transferi kolay bir transfer değil ama adım atıldı. Her şey çok sıcak. Transferin olma ihtimali %50. Bonservissiz gelecek diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.
Bulut ayrıca Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığını, ancak finansal olarak da anlaşmaların yapılması gerektiğini söyledi.
YILLIK 6 MİLYON EURO İSTİYOR
Monaco'da vergiden muaf olarak 8.5 milyon euroya yakın maaş kazanan ve 1 yıllık sözleşmesi kalan 33 yaşındaki Kolombiyalı santrfor, yıllık 6 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme talep ediyor.
Radamel Falcao'nun peşinde Portekiz'den eski takımı Porto ile birlikte La Liga'dan Real Madrid ve Espanyol'un da olduğu konuşuluyor.
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