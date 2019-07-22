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Ahmet Bulut: Falcao'nun Galatasaray'a transferi %50

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.07.2019 21:57 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Falcao transferinde sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray'ın transfer etmek için girişimlerini sürdürdüğü Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile ilgili olarak menajer Ahmet Bulut, açıklama yaptı.

Ahmet Bulut: Falcao'nun Galatasaray'a transferi %50

Galatasaray'ın Monaco'dan Radamel Falcao tranferinde Jorge Mendes ile birlikte çalışan menajer Ahmet Bulut, A Spor'a açıklamalarda bulundu.

FALCAO'DAN İNANILMAZ GOL

İlk adımların atıldığıı belirten Bulut, "Falcao'nun Galatasaray'a transferi kolay bir transfer değil ama adım atıldı. Her şey çok sıcak. Transferin olma ihtimali %50. Bonservissiz gelecek diye bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Bulut ayrıca Kolombiyalı golcünün Galatasaray'a gelmeye sıcak baktığını, ancak finansal olarak da anlaşmaların yapılması gerektiğini söyledi.

YILLIK 6 MİLYON EURO İSTİYOR

Monaco'da vergiden muaf olarak 8.5 milyon euroya yakın maaş kazanan ve 1 yıllık sözleşmesi kalan 33 yaşındaki Kolombiyalı santrfor, yıllık 6 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme talep ediyor.

Radamel Falcao'nun peşinde Portekiz'den eski takımı Porto ile birlikte La Liga'dan Real Madrid ve Espanyol'un da olduğu konuşuluyor.

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Galatasaray radamel falcao ahmet bulut

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Pahalı ve yaşlı Genk'teki Afroyu alın.
şampiyonlar ligine gidecek takıma yakışır. ama 6milyon fazla, onu 4e cekmek lazım
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