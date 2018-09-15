SPOR

Ahmet Bulut: Negredo'nun transferi için görüşmeler devam ediyor

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 15.09.2018 17:33 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında bu akşam Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta Alvaro Negredo ile ilgili transfer spekülasyonları devam ediyor. Transfer görüşmelerini yürüten menajer Ahmet Bulut, Negredo'yla ilgili çıkan haberlerin birçoğunun gerçeği yansıtmadığını ve Al Nasr ile görüşme halinde olmaya devam ettiklerini söyledi.

Ahmet Bulut: Negredo'nun transferi için görüşmeler devam ediyor

Yaklaşık bir haftadır Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al Nasr ile süren görüşmelerin henüz sonuçlanmadığı ve sürecin birkaç gün daha devam edeceği öğrenildi. Kulüp kaynaklarından alınan bilgilere göre Beşiktaş ile Al Nasr arasındaki bonservis pazarlıkları devam ediyor ve Negredo bu akşam teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi durumunda Evkur Yeni Malatyaspor maçına ilk 11'de başlayacak.

Birleşik Arap Emirlikleri ekibiyle pazarlıkları yürüten menajer Ahmet Bulut henüz tamamlanan bir anlaşma olmadığını ancak İspanyol forvet ile Al Nasr arasındaki görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Bulut, Negredo için çıkan haberlerin birçoğunun gerçeği yansıtmadığını ve halen Al Nasr ile görüşme halinde olduklarını bildirdi. İspanyol golcü ile ilgili transfer sürecinin birkaç gün içinde sonuçlanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş al nasr Alvaro Negredo ahmet bulut

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