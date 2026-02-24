SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Ahmet Çakar canlı yayında çıldırdı, Tedesco'nun biletini kesti: "İflasını istemiştir! Yemin ediyorum hoca moca değil!"

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Kasımpaşa ile 90+11'de yediği golle 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara alması ortalığı fena karıştırdı! Ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, olaylı maçın ardından faturayı direkt olarak İtalyan teknik adam Domenico Tedesco'ya kesti. Çakar'ın, "Tedesco bu akşam iflasını istemiş, konkordato ilan etmiştir" çıkışı geceye damga vurdu!

Ahmet Çakar canlı yayında çıldırdı, Tedesco'nun biletini kesti: "İflasını istemiştir! Yemin ediyorum hoca moca değil!"
Emre Şen

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk etti. Uzatma dakikaları eşine az rastlanır bir drama sahne olan karşılaşma, Sarı-Lacivertliler için adeta bir kabusa dönüştü ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

90+5'TE SEVİNÇ, 90+11'DE TARİHİ YIKIM!

Ahmet Çakar canlı yayında çıldırdı, Tedesco nun biletini kesti: "İflasını istemiştir! Yemin ediyorum hoca moca değil!" 1

Mücadelenin 90+5. dakikasında Marco Asensio'nun attığı golle 1-0 öne geçen ve 3 puanı cebine koyduğunu düşünen Fenerbahçe, son saniyelerde büyük bir şok yaşadı. Kasımpaşa, pes etmeyerek 90+11. dakikada Allevinah'ın ayağından bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi ve Kadıköy'den altın değerinde bir puan çıkardı.

AHMET ÇAKAR'DAN TEDESCO'YA ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Ahmet Çakar canlı yayında çıldırdı, Tedesco nun biletini kesti: "İflasını istemiştir! Yemin ediyorum hoca moca değil!" 2

Fenerbahçe'nin son saniyede yediği bu golün ve kaybedilen kritik 2 puanın ardından ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, teknik direktör Domenico Tedesco'yu adeta topa tuttu. İtalyan asıllı Alman hocanın taktiksel hamlelerini sert bir dille eleştiren Çakar, canlı yayında çok konuşulacak ifadelere imza attı.

Tedesco'nun Fenerbahçe'deki kredisini tükettiğini savunan Çakar, şu sert sözleri sarf etti:

"Tedesco bu akşam iflasını istemiş, konkordato ilan etmiştir. Yemin ediyorum hoca moca değil!"

"GÖZTEPE MAÇINDA DA HATALIYDI, BU KAÇINCI!"

Ahmet Çakar canlı yayında çıldırdı, Tedesco nun biletini kesti: "İflasını istemiştir! Yemin ediyorum hoca moca değil!" 3

Tedesco'nun maç sonu ve uzatma dakikalarındaki oyun okuma becerisini hedef alan Ahmet Çakar, geçmişteki puan kayıplarını da hatırlatarak eleştirilerinin dozunu artırdı. Çakar, "Bu kaçıncı? Göztepe puan kaybında da mutlak hatalı hocaydı" diyerek, teknik heyetin hatalarından ders çıkarmadığını ve şampiyonluk yolunda takıma zarar verdiğini vurguladı.

Ahmet Çakar'ın bu olay yaratan çıkışı, Fenerbahçe taraftarları arasında da sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ederson'un eşi Fenerbahçeli bir taraftarla tartıştı! 'Gidin' tepkilerine küfürle yanıt verdiEderson'un eşi Fenerbahçeli bir taraftarla tartıştı! 'Gidin' tepkilerine küfürle yanıt verdi
Kadıköy 90+11'de yıkıldı, Florya'dan anında mesaj geldi! Yunus Akgün ve Abdülkerim'den Fenerbahçe'ye olay 'liderlik' göndermesi!Kadıköy 90+11'de yıkıldı, Florya'dan anında mesaj geldi! Yunus Akgün ve Abdülkerim'den Fenerbahçe'ye olay 'liderlik' göndermesi!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar fenerbahçe Domenico Tedesco
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.