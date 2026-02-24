Ahmet Çakar canlı yayında çıldırdı, Tedesco'nun biletini kesti: "İflasını istemiştir! Yemin ediyorum hoca moca değil!"

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk etti. Uzatma dakikaları eşine az rastlanır bir drama sahne olan karşılaşma, Sarı-Lacivertliler için adeta bir kabusa dönüştü ve maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

90+5'TE SEVİNÇ, 90+11'DE TARİHİ YIKIM!

Mücadelenin 90+5. dakikasında Marco Asensio'nun attığı golle 1-0 öne geçen ve 3 puanı cebine koyduğunu düşünen Fenerbahçe, son saniyelerde büyük bir şok yaşadı. Kasımpaşa, pes etmeyerek 90+11. dakikada Allevinah'ın ayağından bulduğu golle skoru 1-1'e getirdi ve Kadıköy'den altın değerinde bir puan çıkardı.

AHMET ÇAKAR'DAN TEDESCO'YA ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Fenerbahçe'nin son saniyede yediği bu golün ve kaybedilen kritik 2 puanın ardından ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar, teknik direktör Domenico Tedesco'yu adeta topa tuttu. İtalyan asıllı Alman hocanın taktiksel hamlelerini sert bir dille eleştiren Çakar, canlı yayında çok konuşulacak ifadelere imza attı.

Tedesco'nun Fenerbahçe'deki kredisini tükettiğini savunan Çakar, şu sert sözleri sarf etti:

"Tedesco bu akşam iflasını istemiş, konkordato ilan etmiştir. Yemin ediyorum hoca moca değil!"

"GÖZTEPE MAÇINDA DA HATALIYDI, BU KAÇINCI!"

Tedesco'nun maç sonu ve uzatma dakikalarındaki oyun okuma becerisini hedef alan Ahmet Çakar, geçmişteki puan kayıplarını da hatırlatarak eleştirilerinin dozunu artırdı. Çakar, "Bu kaçıncı? Göztepe puan kaybında da mutlak hatalı hocaydı" diyerek, teknik heyetin hatalarından ders çıkarmadığını ve şampiyonluk yolunda takıma zarar verdiğini vurguladı.

Ahmet Çakar'ın bu olay yaratan çıkışı, Fenerbahçe taraftarları arasında da sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.