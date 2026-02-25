SPOR

Galatasaray rövanşı öncesi Juventus cephesinde Kenan Yıldız gerçeği! Spalletti bombayı patlattı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın 5-2 kazandığı ilk maçın rövanşı öncesi Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti ve savunmacı Lloyd Kelly'den çarpıcı itiraflar geldi! Sakatlığı nedeniyle oynaması şüpheli olan milli yıldızımız Kenan Yıldız'ın hocasına "Oynamak istiyorum" resti çektiğini duyuran Spalletti, eski Fenerbahçeli Kostic'e de şans verebileceğini açıkladı. Juventus savunmacısı Kelly'nin Victor Osimhen için kullandığı "Olağanüstü bir oyuncu" ifadeleri ise geceye damga vurdu.

Emre Şen
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İstanbul'da Galatasaray'a 5-2 mağlup olarak ağır bir yara alan Juventus, rövanş mücadelesi için hazırlıklarını tamamlarken teknik direktör Luciano Spalletti ve İngiliz stoper Lloyd Kelly kameralar karşısına geçti. İtalyan devinin basın toplantısına Kenan Yıldız'ın fedakarlığı ve Osimhen'e duyulan büyük saygı damga vurdu.

KENAN YILDIZ'DAN SPALLETTİ'YE REST: "HAZIRIM HOCAM!"

Galatasaray rövanşı öncesi Juventus cephesinde Kenan Yıldız gerçeği! Spalletti bombayı patlattı 1

Geçtiğimiz günlerde Como maçında baldırından sakatlanan ve oynaması zor görünen 20 yaşındaki milli gururumuz Kenan Yıldız'ın fedakarlığını anlatan Spalletti, genç yıldızın karakterine övgüler yağdırdı:

"Kenan çok genç olmasına rağmen bir lider rolünde. Antrenmanlarda bu liderlik rolünü o kadar rahatça üstleniyor ki zor durumları kolay gösteriyor. Antrenmanlara yarı seviyede katıldı fakat bitmesine yakın benim yanıma geldi ve 'Hocam ben hazırım, oynamak istiyorum' dedi. O gerçekten çok güçlü bir oyuncu."

ESKİ FENERBAHÇELİ KOSTIC SÜRPRİZİ!

Galatasaray rövanşı öncesi Juventus cephesinde Kenan Yıldız gerçeği! Spalletti bombayı patlattı 2

Rövanş maçının taktik planlarına da değinen ve takım ruhuna vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "11 birey olmak yerine bir takım olmak istiyoruz" derken, Galatasaray'a karşı eski Fenerbahçeli Filip Kostic'i sahaya sürebileceğinin sinyallerini verdi. Spalletti, "Kostic çok kıymetli bir oyuncu. Sol ayağını çok iyi kullanıyor. Belki onun çift ayaklı oluşunun avantajını bu zorlu maçta kullanabiliriz" diyerek Sarı-Kırmızılılara karşı sürpriz bir hamle yapabileceğini belirtti.

İTALYANLARI KORKUTAN İSİM: "OSIMHEN OLAĞANÜSTÜ BİR OYUNCU"

Galatasaray rövanşı öncesi Juventus cephesinde Kenan Yıldız gerçeği! Spalletti bombayı patlattı 3

Basın toplantısında söz alan Juventus'un tecrübeli savunmacısı Lloyd Kelly ise Galatasaray'ın Nijeryalı dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu. İlk maçta Osimhen'i durdurmakta büyük zorluk çektiklerini gizlemeyen Kelly, şu ifadeleri kullandı:

"Osimhen çok olağanüstü bir oyuncu. Bunu ilk maçta fazlasıyla ortaya koydu. İlk maçtan bugüne onun üstüne çalıştığımız şeyler var. Eşik çok yüksek, bu yüzden takım olarak bütün yüreğimizi sahaya koymalıyız ve buna kesinlikle hazır olmalıyız."

23:00
Juventus Juventus
-
Galatasaray Galatasaray

