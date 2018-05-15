Ahmet Çakar çocukken Galatasaraylı olduğunu açıkladı!

Beyaz TV Spor Yorumcusu Ahmet Çakar, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi ve tuttuğu takımı açıkladı. Galatasaray'ın şampiyonluk şansının yüzde 88 olduğunu söyleyen Çakar, içinde şampiyonluğun kaçacağı yönünde sıkıntı olduğunu ifade ederek şöyle konuştu... Galatasaray’ın şampiyon olma şansı yüzde 88. Beraberlik ve galibiyet Galatasaray’ı şampiyon yapıyorsa yüzde böyledir. Ancak futbolda birçok sürprizler olur. Denizli’den solbek Erol, 35 metreden bir vurdu golü yaptı. Beşiktaş’ın şampiyonluğu gitti. Leverkusen, Almanya’da kaybetti. Ajax, geçen sene küme düşmüş takıma kaybetti şampiyonluk gitti. Beraberlik Galatasaray’a yetiyor lafı çok tehlikeli. Futbolcu da bunu düşünüyor. Futbol, fırıldak bir spordur. Bugün Türkiye’nin en büyük basketbol takımı Fenerbahçe’dir. Galibiyet gerekiyorsa basketbolda Fenerbahçe yener. Futbolda böyle olmaz. İçimde bir sıkıntı vardı, Gazze’de olaylar oldu. Şimdi de bir sıkıntı var. Sürekli Demba Ba’yı görüyorum. Demba Ba, Galatasaray’a sıkıntı yaratacak derken, Premier Lig’de bir takımın aklını aldı. Galatasaray’ın aklını alabileceği gibi Liverpool’u şampiyonluktan etti.

VAR sistemi olsaydı, geçen sezon Başakşehir şampiyon olurdu demiştim ama bu sene için bir şey söyleyemem. Bu sene her takım için olumlu ve olumsuz hatalar yapıldı. Başakşehir’in küme düşmüş 2 takıma kaybettiği puan 5. Fenerbahçe, Akhisar’la 3 maç oynadı 3’ünü de kaybetti. Kupa maçında ve ligde bir kez yenmiş olsa iki tane kupası olacaktı. Galatasaray – Beşiktaş maçını Fırat Aydınus çok güzel yönetti. Hakemle kaybedildi demek çamura yatmaktır. Galatasaray, şampiyonluğu kaybederse Fatih Terim bir şey kaybetmez. Sadece Şampiyonlar Ligi’ne kalamadıkları için para kaybederler. Fenerbahçe şampiyon olursa futbolun adaleti yok derim. "GALATASARAYLI OLDUĞUMU İNKAR ETMEDİM" Galatasaray’ın şampiyonluğuna kimse çamur atamaz. Çocukken Galatasaraylı olduğumu inkar etmedim. 20 senedir yaptığım programlarda hiçbir takımı kollamadım. Galatasaray, şampiyon olursa en önemli faktör Fatih Terim’dir. Fenerbahçe’nin şampiyonlu kaybetmesindeki en büyük etken Aykut Kocaman’dır. Beşiktaş’ınkinde de Şampiyonlar Ligi’dir.