Ahmet Çakar'dan Ali Tuna'ya sert yanıt: "İftira"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'hakemler dosyası' soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

ESKİ HAKEM ALİ TUNA İFADE VERDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında sınav kağıdında sahtecilik yapılarak yükselmesinin engellendiği iddia edilen eski hakem Ali Tuna 'mağdur' sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.

"ERMAN TOROĞLU İLE AHMET ÇAKAR" İDDİASI GÜNDEM OLDU

Tuna'nın ifadesindeki Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar’la ilgili ortaya attığı iddialar gündem yarattı.

Ali Tuna ifadesinde, "Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar’ın Gündoğdu’yu değişik tarihlerde arayarak maçlara atanacak hakemleri bizzat belirlediklerini ve Gündoğdu’nun da bu taleplere ‘Tabii efendim, not alıyorum’ diyerek uyduğunu, hakem atamalarını bu 2 hakem eskisinin talimatı doğrultusunda yaptığını duydum. Bu iddia müsabaka sonucunu etkilemeye yönelik bir eylemdir" dedi.

AHMET ÇAKAR'DAN İDDİALARA YANIT

Söz konusu iddialar sonrası ise Ahmet Çakar'dan açıklama geldi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla iddiaları yalanlayan Çakar, "İftira" dedi.

Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Evet doğrudur. Ben ve Erman hoca MHK başkanına talimat verip hakemleri tayin ediyorduk. Bundan öyle zevk alıyorduk ki, maç bittiğinde de hakemleri yerden yere vurmak zevk katsayımızı daha da arttırıyordu. Mesela Yasin kolu bir sezonda sekiz derbiye atayan bizdik. Önce atamalarını yapıp sonra MHK‘yi ağır şekilde eleştirmekten sadistçe bir zevk alıp maç bitince de Yasin Kol’un içinden geçmek ayrı bir keyif veriyordu. hatta her zaman kötü hakemler olduğunu söylediğimiz Mehmet Türkmen ve Oğuzhan Çakır’ı da biz yarattık maçlara Erman hoca ile biz tayin ettik. sonra da televizyonlarda paramparça ettik. Böyle gerizekalıca iftira olur mu?"