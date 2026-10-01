TFF'de bahis soruşturması depremi sonrası peş peşe istifalar!

Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı belirlenen yöneticilerin PFDK'ya sevk edilmesi, Türk futbolunda hareketli günlerin yaşanmasına neden oldu. Sevk edilen 448 kişilik listede federasyon yönetiminden isimlerin de yer alması dikkat çekerken, peş peşe istifa kararları geldi.

İSTİFA DALGASI BÜYÜYOR

Galatasaray'da yöneticilik yaptığı dönemde bahis oynadığı tespitiyle PFDK'ya sevk edilen TFF Amatör Futbol, Kadın Futbolu ve Engelli Futbolundan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm'ün istifasının ardından iki isim daha görevini bıraktı. TFF Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Adem Doğrul ile TFF Yedek Yönetim Kurulu Üyesi (Tesisler ve Yatırımlar) Kazım Şengöçgel istifa ettiklerini duyurdu.

İSTİFA AÇIKLAMALARI

Görevlerinden ayrılan isimlerden Adem Doğrul, "Gördüğüm lüzum üzerine 18 Temmuz 2024 tarihinden bu yana yürütmekte olduğum TFF Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım" ifadelerini kullandı. Kazım Şengöçgel ise açıklamasında, "Gördüğüm lüzum üzerine, 18 Temmuz 2024 tarihinden bu yana ifa etmekte olduğum Türkiye Futbol Federasyonu Ydk. Yönetim Kurulu Üyeliği (Tesisler ve Yatırımlar) görevimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine arz ederim" dedi.