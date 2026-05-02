Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak Fatih Terim iddiası! Fatura Okan Buruk'a kesildi

Galatasaray'ın tarihi hezimeti sonrası ünlü yorumcu Ahmet Çakar açtı ağzını yumdu gözünü. Okan Buruk'a yapılan Fatih Terim göndermesi sosyal medyada gündem oldu.

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk turu atmaya hazırlanırken Karadeniz deplasmanında Samsunspor'a 4-1 mağlup olarak tarihi bir şok yaşayan Galatasaray'da sular durulmuyor. Sarı-kırmızılı camiada alınan bu ağır hezimetin yankıları sürerken, ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar'dan teknik direktör Okan Buruk'a yönelik zehir zemberek açıklamalar geldi.

"HAFTA İÇİ STADYUMDA İDMAN NİÇİN?"

Galatasaray'ın maça çıkmadan önce şampiyonluk havasına girmesini sert bir dille eleştiren Ahmet Çakar, faturayı doğrudan Okan Buruk'a kesti.

Hafta içinde RAMS Park'ta taraftara açık yapılan antrenmanı "erken kutlama" olarak nitelendiren Çakar, "Kabahat Okan Buruk'ta. Hafta içi stadyumda idman niçin? Erken öten horozun sadece kafasını kesmezler, tavuk yapabilirler." diyerek çok konuşulacak bir benzetmeye imza attı.

FATİH TERİM ÖZENTİLİĞİ VE KİBİR VURGUSU

Okan Buruk'un tavırlarını hedef alan ünlü yorumcu, "Bu Fatih Terim özentiliği, ego... Yapmayın bunları. Büyük takım hocası olmak sadece teknik taktik gerektiğinde diktatörlük falan değil... Kibrin olmayacak." sözleriyle sarı-kırmızılıların teknik patronuna çok ağır bir uyarıda bulundu.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Samsunspor Samsunspor
4 - 1
Galatasaray Galatasaray

