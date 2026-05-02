Talisca şimdiden Galatasaray'a şampiyonluğu verdi!

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, Başakşehir maçının ardından konuştu. Karşılaşmayı attığı 3 golle hat-trick yaparak tamamlayan Talisca açıklamalarıyla şampiyonluk hedeflerinin olmadığını canlı yayında itiraf etti.

"HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLAR LİGİ"

Brezilyalı futbolcu, "Mutluyuz, hedefimiz tekrardan kazanmaya dönmekti. Hedefimiz Şampiyonlar Ligi elemelerinde yer almak, bu hedef doğrultusunda kazanmak istiyorduk ve kazandık." dedi.

"İLGİNÇ BİR GOL"

Talisca, 3 golüyle ilgili, "Sonuncusu en güzel goldü, ilginç bir gol olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.