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Ahmet Çakar'dan Dursun Özbek'e zehir zemberek sözler: "Utanması gereken ben değilim!"

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray Kulübü'nün şikayeti üzerine ifade verdiğini açıkladı. Adliye çıkışında yasa dışı bahis sponsorluğu ve TFF ile yapılan görüşmelere dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Çakar, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'i çok sert sözlerle hedef aldı.

Ahmet Çakar'dan Dursun Özbek'e zehir zemberek sözler: "Utanması gereken ben değilim!"
Emre Şen

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray Kulübü'nün hakkında bulunduğu suç duyurusu üzerine ifade verdi. Kendisine yöneltilen "halkı yanıltıcı bilgi verme" suçlamalarına tepki gösteren Çakar, sarı-kırmızılı yönetime yönelik iddialarının arkasında durarak eleştirilerinin dozunu artırdı.

SPONSORLUK VE 'SAKIN HA' İDDİALARINA İRONİK GÖNDERME

Ahmet Çakar dan Dursun Özbek e zehir zemberek sözler: "Utanması gereken ben değilim!" 1

İfade işleminin ardından kamuoyuna açıklamalarda bulunan Çakar, Galatasaray'ın gündemden düşmeyen yasa dışı bahis şirketi sponsorluğu iddiaları ve TFF Başkanı ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek arasında geçtiği öne sürülen diyaloglara ironik bir dille değindi.

Çakar, konuyla ilgili olarak "Güya ben halkı yanıltıcı bilgi vermişim. Hangi konuda? Bir yasa dışı bahis şirketinin uzantısı Galatasaray’a sponsor olmamış, hiç olmamış. Maydonoz Döner de hiç sponsor olmamış. ‘Sakın Ha’ lafı TFF başkanı ile Dursun Özbek arasında hiç geçmemiş. O sadece ailevi konularmış." ifadelerini kullandı.

"UTANMASI GEREKEN DURSUN ÖZBEK VE AVANELERİDİR"

Ahmet Çakar dan Dursun Özbek e zehir zemberek sözler: "Utanması gereken ben değilim!" 2

Hakkında yapılan şikayet sonrasında geri adım atmayacağının sinyallerini veren ünlü yorumcu, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'i hedef alarak sözlerini oldukça sert bir çıkışla noktaladı. Çakar, "Utanması gereken ben değilim, geldim aslan gibi ifademi verdim. Utanması gereken Dursun Özbek ve avaneleridir." diyerek tartışmaların fitilini bir kez daha ateşledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar galatasaray
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