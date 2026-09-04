Galatasaray'ın eski yıldızı Avrupa'ya dönüyor! Wilfried Zaha dev takıma imzayı atıyor

Galatasaray formasıyla mücadele ettikten sonra kariyerine Amerika MLS Ligi takımlarından Charlotte FC'de devam eden ve yakın zamanda takımdan ayrılan Wilfried Zaha, yeniden Avrupa sahnelerine çıkıyor. Bonservisi elinde bulunan 33 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusu için İtalya Serie A ekibi Roma devreye girdi.

GASPERINI İSTEDİ, ROTA SERBEST OYUNCULARA DÖNDÜ

La Gazzetta'nın haberine göre; Avrupa'da yaz transfer döneminin sona ermesine rağmen kadrosunu güçlendirmek isteyen Roma, teknik direktör Gian Piero Gasperini'nin raporu doğrultusunda bonservisi elinde olan oyunculara yöneldi. Hücum hattının sol bölgesine oyunu yönlendirebilecek, yaratıcı bir ters kanat oyuncusu takviye etmeyi planlayan İtalyan ekibinin, bu profil için en uygun aday olarak Zaha'yı belirlediği aktarıldı.

MLS'TE ESKİ GÜNLERİNİ ARATMADI

Yeniden Avrupa'da üst düzey futbol oynamaya sıcak bakan Fildişi Sahilli yıldız, MLS serüveninde skorer kimliğiyle öne çıktı. Charlotte FC formasıyla bugüne kadar 48 resmi müsabakada görev alan 33 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri 13 kez havalandırırken 8 de asist yaparak eski günlerini aratmayan bir performansa imza attı.