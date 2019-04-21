Ahmet Çakar'dan Ersun Yanal'a: Teknene dön

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenildiği maçın ardından spor yorumcusu Ahmet Çakar, Twitter'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ı eleştirdi.
Çakar attığı tweette, "Teknene dön Ersun Yanal, sahillere dön. Fenerbahçe'yi bitirdin..." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Ersun Yanal, bu sezon Fenerbahçe'nin başında çıktığı 19 resmi maçta 6 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı.
Teknene dön Ersun Yanal , sahillere dön. Fenerbahçe yi bitirdin ....— Ahmet Çakar (@ahmetcakar1) April 21, 2019
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