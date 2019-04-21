SPOR

Ahmet Çakar'dan Ersun Yanal'a: Teknene dön

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.04.2019 22:19 | Son Güncelleme

Spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal için Twitter'dan "Teknene dön Ersun Yanal, sahillere dön. Fenerbahçe'yi bitirdin" mesajını yazdı.

Ahmet Çakar'dan Ersun Yanal'a: Teknene dön

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'a deplasmanda 1-0 yenildiği maçın ardından spor yorumcusu Ahmet Çakar, Twitter'dan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal'ı eleştirdi.

Çakar attığı tweette, "Teknene dön Ersun Yanal, sahillere dön. Fenerbahçe'yi bitirdin..." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ersun Yanal, bu sezon Fenerbahçe'nin başında çıktığı 19 resmi maçta 6 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı.


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