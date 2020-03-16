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Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e: O zaman deseydin elini öperdim

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 16.03.2020 09:48 | Son Güncelleme

Ahmet Çakar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in derbi sonrasındaki "Bizim ailemiz yok mu, bizim sevdiklerimiz yok mu? Allah'tan korkunuz yok mu?" sözleriyle ilgili olarak "Mustafa Cengiz, 'derbi 50 bin kişi önünde oynanır, stadımız dezenfekte edildi, hiç sorun yok' dediğinde neden 'ligler ertelenmeli' demedin? O zaman deseydin elini öperdim ama demedin" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e: O zaman deseydin elini öperdim

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in derbi sonrası yaptığı açıklamaları yorumladı.

Beyaz TV'de konuşan Ahmet Çakar, "Ey Fatih Terim! İnsan, sporcu sağlığını düşünüyorsun. Çok güzel. Ancak Mustafa Cengiz, derbi 50 bin kişi önünde oynanır, stadımız dezenfekte edildi, hiç sorun yok dediğinde neden 'Ligler ertelenmeli!' demedin? O zaman deseydin elini öperdim ama demedin" ifadelerini kullandı.

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