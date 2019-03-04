Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e sert eleştiri!

Eski FIFA hakemi, Ahmet Çakar, Beyaz Futbol programında Galatasaray'ın BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesinin ve Süper Lig'de puan farkını açmasının sorumlusu olarak Marcao'yu işaret eden Çakar, "Dün ve bugün 2 maç izledim. Serdar Aziz, Fenerbahçe'yi ipten aldı. Serdar Aziz'in yerine alınan Marcao, Galatasaray'ı önce Avrupa, bugün de şampiyonluktan etti. Galatasaray resmen soyulmuş. Marcao, Galatasaray'ı iki hedefinden de eden oyuncudur. Serdar Aziz'i gönderiyorsun, 4 milyon euro verip Marcao'yu getiriyorsun. Benfica'dan elenmenin baş sebebi ve Galatasaray'ın şampiyonluğu yüzde 90 kaybetmenin sorumlusu Marcao" dedi.

Fatih Terim'le birlikte yeni transferler Diagne ve Mitroglou'nu da eleştiren Ahmet Çakar, "Mitroglou ve Diagne gibi iki tane yarmayı almışlar. Benden biraz daha fitler. Mitroglou ve Diagne'yi toplayın Eren Derdiyok'un sol bacağı etmez. Ey Fatih Terim! Serdar Aziz'i kovdun, Marcayo'yu aldın. Eren'i kovdun, iki tane yarma aldın. Diagne'nin geçmişi ne?" şeklinde konuştu.

Diagne için verilen bonservis bedeline vurgu yapan başarılı yorumcu, "Diagne'ye 14 milyon euro verilmez. Bu büyük bir soygundur. Ayıptır be! Ben 14 milyon euroya UEFA'ya oynayan takım kurarım. Galatasaray'a verilen bu para sapıklıktır" ifadelerini kullandı.

