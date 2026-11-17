Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren Beşiktaş'ta kış transfer dönemi operasyonu erken başladı. Futbol Direktörü Önder Özen ile teknik direktör Vincenzo Italiano'nun tesislerde gerçekleştirdiği transfer zirvesinde savunma hattına takviye yapılması kararlaştırılırken, listenin başına sürpriz bir isim eklendi.

KIM MIN-JAE TRANSFER LİSTESİNİN İLK SIRASINDA

Daha önce Türkiye'de Fenerbahçe forması giyen ve sergilediği performansla Avrupa'ya transfer olan Kim Min-jae, Beşiktaş'ın radarına girdi. Bayern Münih'te bu sezon düzenli forma şansı bulmakta zorlanan ve 10 resmi maçta 712 dakika süre alan 30 yaşındaki Güney Koreli stoperin durumunu yakından takip eden siyah-beyazlı yönetim, oyuncuyu kadroya katmak için harekete geçiyor.

BAYERN MÜNİH SATIŞA SICAK BAKIYOR

Alman ekibinin, beklentilerin bir ölçüde gerisinde kalan ve istikrarlı oynayamayan Kim Min-jae'nin ayrılığına onay verebileceği ancak sunulacak bonservis teklifinin belirleyici olacağı ifade edildi. Başkan Serdal Adalı'nın, takımın devre arasına kadar zirve yarışındaki puan farkını koruması halinde transfer bütçesi için tüm şartları zorlayacağı kaydedildi.

TIAGO DJALO GÖZDEN ÇIKARILDI

Savunma hattına yapılacak dünya çapındaki takviye için yabancı kontenjanında yer açmak isteyen Beşiktaş'ta, Tiago Djalo'nun gözden çıkarıldığı öne sürüldü. Yönetimin, yeni stoper transferine yer açmak amacıyla ara dönemde Portekizli oyuncuyla yollarını ayırmayı planladığı aktarıldı.

Siyah-beyazlıların stoper hamlesinin yanı sıra orta saha merkezine takviye yapması ve şartların oluşması durumunda sağ kanat için de girişimlerde bulunması bekleniyor.