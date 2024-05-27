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Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası olay yaratan iddia!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.05.2024 08:26
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2023/2024 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın olmasının ardından küme düşen takımlar da netlik kazandı. Lige veda eden 4 takımdan 3'ünün İstanbul ekibi olması dikkat çekerken, eski hakem Ahmet Çakar'dan ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası olay yaratan iddia!

Süper Lig'de 2023/2024 sezonu noktalandı. 102 puanla şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray 24. şampiyonluğuna ulaştı. Fenerbahçe ise 99 puan toplayarak sezonu ikinci sırada tamamladı. Ligin üst sırası bu haldeyken alt taraflarda da kıyasıya bir rekabet yaşandı.

3 İSTANBUL TAKIMI KÜME DÜŞTÜ

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Bu sezon ligden 4 takım düşerken bu 4 takımdan 3'ünün İstanbul temsilcisi olması dikkatlerden kaçmadı. İstanbul dışından tek takım olan Ankaragücü dün akşam Trabzonspor'a mağlup olarak küme düştü.

17 - Ankaragücü 40
18 - Fatih Karagümrük 40
19 - Pendikspor 37
20 - İstanbulspor 16

AHMET ÇAKAR'DAN OLAY İDDİA

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Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, küme düşen takımlar hakkında ilginç bir iddiada bulundu. Çakar, "Ne hikmetse Mehmet Büyükekşi’nin gitmesi için imza verenler ligden düştü." dedi. Çakar'ın bu iddiası sosyal medyada gündem oldu.

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