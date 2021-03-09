Ahmet Çakar'dan gündeme oturan Fenerbahçe iddiası!

Ahmet Çakar'ın şampiyonluk kehaneti şöyle:

"Adımın Ahmet Çakar olduğu kadar biliyorum ki Fenerbahçe Gençlerbirliği'ni yenecek. Hem de farklı yenecek. Fenerbahçe sonraki hafta Beşiktaş'ı da yenerse şampiyon olur. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la maçı bitti, Galatasaray'la maçı bitti, Beşiktaş'ı yenerse Beşiktaş'la maçı bitmiş oluyor, Fenerbahçe şampiyon ama şu var; Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenebilir mi? Öyle kolay değil. Beşiktaş'ı Türkiye'de herhangi bir takımın yenmesi kolay değil.

Beşiktaş 20 haftadır kötü de oynasa kazanması gereken maçları kazanıyor ama Galatasaray yapamıyor. Al işte Ankaragücü küme düşmeye uğraşıyor, yeniliyor. Sivasspor mütevazı takım berabere kalıyor, etti mi 5 puan. Fenerbahçe bayılır okyanusu geçip denizde boğulmaya."

