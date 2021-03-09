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Ahmet Çakar'dan gündeme oturan Fenerbahçe iddiası!

09.03.2021 09:41 | Son Güncelleme:
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Ahmet Çakar'dan gündeme oturan Fenerbahçe iddiası!

Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçı ve Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Fenerbahçe'nin gelecek hafta Gençlerbirliği'ni farklı mağlup edeceğini öne süren Çakar, “Fenerbahçe sonraki hafta Beşiktaş'ı da yenerse şampiyon olur" iddiasını ortaya attı.

Ahmet Çakar'ın şampiyonluk kehaneti şöyle:

"Adımın Ahmet Çakar olduğu kadar biliyorum ki Fenerbahçe Gençlerbirliği'ni yenecek. Hem de farklı yenecek. Fenerbahçe sonraki hafta Beşiktaş'ı da yenerse şampiyon olur. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la maçı bitti, Galatasaray'la maçı bitti, Beşiktaş'ı yenerse Beşiktaş'la maçı bitmiş oluyor, Fenerbahçe şampiyon ama şu var; Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenebilir mi? Öyle kolay değil. Beşiktaş'ı Türkiye'de herhangi bir takımın yenmesi kolay değil.

Beşiktaş 20 haftadır kötü de oynasa kazanması gereken maçları kazanıyor ama Galatasaray yapamıyor. Al işte Ankaragücü küme düşmeye uğraşıyor, yeniliyor. Sivasspor mütevazı takım berabere kalıyor, etti mi 5 puan. Fenerbahçe bayılır okyanusu geçip denizde boğulmaya."

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
neden kimse bjk şampiyon olur demiyor hayret!!!

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