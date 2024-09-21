Ahmet Çakar'dan istifa kararı! ''Ahlak ilkelerime aykırı olduğu için ayrılıyorum"

Futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Radyo Gol ve YouTube’daki "Sansürsüz Futbol" programından ayrıldığını açıkladı.

YASA DIŞI BAHİS SİTESİ NEDEN OLDU

Galatasaray'ı yasa dışı bahis sitesinin reklamını yaptığı gerekçesiyle eleştiren Ahmet Çakar, çalıştığı bu iki kurumun da benzer şeyleri yaptığını söyleyip görevinden ayrıldı.

"AHLAK İLKELERİME AYKIRI OLACAKTI"

"Arkadaşlar Radyo Gol ve Sansürsüz Futbol adlı YouTube kanalından MeritKing.news adlı yasa dışı bahis sitesi olduğu iddia edilen sitenin reklamını yaptığı için ayrılmak zorunda kaldım. Galatasaray'ı bu sitenin reklamını yaptığı için eleştirirken, radyosunda bu sitenin reklamını yapan bir kurumda çalışmak benimsediğim etik ve ahlak ilkelerime aykırı olacaktı. Siz değerli sevenlerimin bilgisine sunarım."