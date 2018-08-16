Ahmet Çakar'dan Negredo'nun golü sonrası çarpıcı paylaşım!

Beşiktaş, LASK Linz'i 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 2-1 mağlup olarak UEFA Avrupa Ligi'nin dışına iterken, oynanan oyun otoritelerden geçer not almadı. Ahmet Çakar'ın sosyal medya üzerinden yaptığı bir yorum da, günün en çok konuşulanlarından oldu.

Ünlü televizyon yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Beşiktaş maçının hemen ardından "Fikret Orman beyi Mykonos rüyasından uyandıran Negredo beyi kutlar, Beşiktaş'a başarılar temenni ederim" yorumunda bulundu.

