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Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi'nin vasiyeti yürekleri dağladı!

Galatasaray ve dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden Cevad Prekazi’nin vefatı sarı-kırmızılı camiada derin bir üzüntü yarattı. Efsane futbolcunun yıllar önce verdiği bir röportajda sarı-kırmızı renklere duyduğu bağlılığı dile getirdiği "Öldüğümde Galatasaray ve Partizan formaları tabutumda yanımda olacak" sözleri yeniden gündeme geldi.

Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi'nin vasiyeti yürekleri dağladı!
Emre Şen

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın tarihine altın harflerle adını yazdıran unutulmaz futbolcu Cevad Prekazi'nin vefatı spor kamuoyunu yasa boğdu. 1985-1991 yılları arasında sarı-kırmızılı formayı terleten, attığı efsanevi frikik golleri ve Monaco deplasmanındaki unutulmaz füzesiyle bir nesle Galatasaray sevgisini aşılayan sol ayaklı sihirbazın ardından yıllar önce yaptığı açıklama hatırlandı.

"ÖLDÜĞÜMDE BU FORMA VE PARTİZAN FORMASI TABUTUMDA OLACAK"

Galatasaray efsanesi Cevad Prekazi nin vasiyeti yürekleri dağladı! 1

2016 yılında verdiği bir röportajda Galatasaray'ın hayatındaki yerini ve sarı-kırmızılı taraftarlarla arasındaki sarsılmaz bağı anlatan Prekazi, vasiyet niteliğindeki şu ifadeleri kullanmıştı:

"Galatasaray benim için her zaman büyük önem taşıyacak. Hayatımdaki en önemli üç şey rahmetli babam, futbol ve eşim. Burada yedi yıl oynadım, bu forma benim için her şey. Taraftarları her zaman sevdim, onlar da beni sevdi. Aramızda her zaman büyük bir saygı vardı. Öldüğümde bu forma ve Partizan forması tabutumda yanımda olacak."

GALATASARAY KULÜBÜNDEN DUYGUSAL VEDA

Efsane ismin vefatının ardından Galatasaray Kulübü resmi kanallarından bir taziye mesajı yayımlayarak derin üzüntüsünü dile getirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdıran, futboluyla ve karakteriyle hafızalarımızda iz bırakan Cevad Prekazi'yi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Attığı unutulmaz gollerle, yaşattığı tarifsiz sevinçlerle bir nesli Galatasaraylı yapan Prekazi'nin adı, sarı-kırmızı atan kalplerde daima yaşayacak."

Kariyerinin en özel yıllarını geçirdiği Galatasaray'a ve altyapısından yetiştiği Partizan'a duyduğu sonsuz aidiyeti son yolculuğuna taşımak isteyen efsane futbolcunun bu vasiyetinin cenaze merasiminde yerine getirilmesi bekleniyor.

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galatasaray Cevad Prekazi
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