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Ahmet Çakar'dan olay kehanet: 3 Nisan

08.11.2021 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Trabzonspor'un şampiyonluğunu 3 Nisan'daki Beşiktaş derbisi sonrası ilan edeceğini iddia etti. Ahmet Çakar ‘İlan ediyorum, bu sene o sene. Trabzonspor 3 Nisan'da Beşiktaş maçı sonrası şampiyon olacak' ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'dan olay kehanet: 3 Nisan

Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek rakipleriyle puan farkını açarken ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar flaş bir iddiada bulundu. Ahmet Çakar Trabzonspor'un şampiyonluğunu 3 Nisan'daki Beşiktaş derbisi sonrası ilan edeceğini duyurdu.

Beyaz TV'de Beşiktaş-Trabzonspor maçını yorumlayan Ahmet Çakar, ligin ikinci yarısındaki Beşiktaş derbisi sonrası Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan edeceğini öne sürdü.

Ahmet Çakar'ın açıklamaları şöyle:

"Trabzonspor'a sesleniyorum. Eğer bu sene şampiyonluğu kaybedersiniz iki elim yakanızda olur. Bu sene o senedir. İlan ediyorum. Trabzonspor, 3 Nisan'da Beşiktaş maçından sonra şampiyon olacak. Uzun yıllar sonra Trabzon'a gelmiş olacağım. Federasyon beni sahaya sokar mı bilmiyorum ama kolbastı oynayacağım. Bu dakikadan sonra kaybedersiniz suçu kendinizde arayın. Yıllar sonra o büyük gece gelecek ve yaşarsam ben orada olacağım."


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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Beşiktaş Futbol Kulübü Trabzonspor
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