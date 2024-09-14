Ahmet Çakar'dan olay yaratan iddia! "Jose Mourinho'ya Galatasaray'a saldır demişler"

Göreve geldiği günden itibaren medyaya verdiği demeçlerle dikkat çeken Mourinho'ya Ahmet Çakar'dan cevap geldi.

"Mourinho, karizması ve dünya çapında kazandığı kupalarla müthiş bir fenomen ve oyunu kurallarına göre oynamasını iyi biliyor. Hedefinde sürekli Galatasaray var. Sarı kart görmediklerinden dem vurmasından tutun da Okan Buruk'un hakemlerle arkadaşlığına kadar her türlü psikolojik savaş unsurlarını kullanmayı beceriyor ama pek tabii ki bunu ona birileri söyledi."

"GALATASARAY'A SALDIR DEMİŞLER"

"Dediler ki, "En ciddi rakibimiz Galatasaray. Saha dışındaki en güçlü takım Galatasaray. Onlara saldır." O da saldırdı. Yalnız bu işler dakka dukkadır. Devran döndüğünde veya Galatasaray iç huzursuzluğu toparladığında da Mourinho'nun hedefe konulması kaçınılmazdır." (Sabah)