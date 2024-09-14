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Ahmet Çakar'dan olay yaratan iddia! "Jose Mourinho'ya Galatasaray'a saldır demişler"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
14.09.2024 15:00
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Fenerbahçe'nin başarılı çalıştırıcısı Jose Mourinho, saha içinde olduğu gibi saha dışında da gündem olmaya devam ediyor. Ahmet Çakar, Mourinho ile ilgili flaş bir iddiada bulunarak sosyal medyada gündeme oturdu.

Ahmet Çakar'dan olay yaratan iddia! "Jose Mourinho'ya Galatasaray'a saldır demişler"

Göreve geldiği günden itibaren medyaya verdiği demeçlerle dikkat çeken Mourinho'ya Ahmet Çakar'dan cevap geldi.

"HEDEFİNDE GALATASARAY VAR"

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"Mourinho, karizması ve dünya çapında kazandığı kupalarla müthiş bir fenomen ve oyunu kurallarına göre oynamasını iyi biliyor. Hedefinde sürekli Galatasaray var. Sarı kart görmediklerinden dem vurmasından tutun da Okan Buruk'un hakemlerle arkadaşlığına kadar her türlü psikolojik savaş unsurlarını kullanmayı beceriyor ama pek tabii ki bunu ona birileri söyledi."

"GALATASARAY'A SALDIR DEMİŞLER"

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"Dediler ki, "En ciddi rakibimiz Galatasaray. Saha dışındaki en güçlü takım Galatasaray. Onlara saldır." O da saldırdı. Yalnız bu işler dakka dukkadır. Devran döndüğünde veya Galatasaray iç huzursuzluğu toparladığında da Mourinho'nun hedefe konulması kaçınılmazdır." (Sabah)

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe galatasaray
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