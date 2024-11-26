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Ahmet Çakar'dan ortalığı sallayacak olay iddia: "Çok ünlü hakemler şantaj yüzünden maçları manipüle etti!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
26.11.2024 20:42
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Son zamanlarda Süper Lig'de artan hakem tartışmaları hız kesmeden devam ederken, ünlü spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar’dan dikkat çeken bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Katıldığı bir programda Çakar, "5 sene öncesine kadar birkaç ünlü hakem, kulüp mafyalarının etkisi altındaydı. Şantaj nedeniyle maçları manipüle etmek zorunda kaldılar." şeklinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ahmet Çakar'dan ortalığı sallayacak olay iddia: "Çok ünlü hakemler şantaj yüzünden maçları manipüle etti!"

Geçtiğimiz günlerde barıştığını açıklayan iki ünlü spor yorumcusu Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu Ekol Tv'de Candaş Tolga Işık'ın Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Programda Çakar'dan gündemi sallayacak bir iddia geldi.

"PLAJDA MAÇ YÖNETEMEZ!"

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Erman Toroğlu'nun "VAR hakemleri torpilli. Son Fenerbahçe maçında VAR hakemi kötü niyetliydi." ifadesinin üzerine Ahmet Çakar "Altına imzamı atarım. Biz Erman’la MHK Başkanı olsak, Yaşar Kemal Uğurlu bırak amatör kümeyi, plajda maç yönetemez" diyerek VAR hakemlerini hedef aldı.

"ŞANTAJ YÜZÜNDEN MAÇLARI MANİPÜLE ETTİLER"

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Sözlerine devam eden Ahmet Çakar, "5 sene öncesine kadar birkaç tane çok ünlü hakem kulüp mafyalarının kucağındaydı. Şantaj yüzünden maçları manipüle etmek zorunda kaldılar." diyerek Türk futbolunun hiç bir zaman temiz kalmadığını öne sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Erman Toroğlu Ahmet Çakar
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