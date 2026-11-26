MHK Başkanı Anthony Taylor, Süper Lig'de geride kalan haftanın tartışmalı hakem kararlarını değerlendirdi. Galatasaray'ın Samsunspor karşısında bulduğu golle ilgili yapılan açıklama dikkat çekti.

TORREIRA'NIN GOLÜNDE OFSAYT KARARI VERİLMELİYDİ

Galatasaray'ın Samsunspor karşılaşmasının 4. dakikasında bulduğu gol, MHK Başkanı Anthony Taylor'ın değerlendirmesinde öne çıktı. Pozisyonda Galatasaray'ın 42 numaralı oyuncusunun, takım arkadaşı şut çektiği sırada ofsayt konumunda bulunduğu belirtildi.

Taylor'ın analizinde, söz konusu oyuncunun kalecinin görüş açısını kapattığı ve kalecinin ilk şut anında topu göremediği ifade edildi. Bu nedenle oyuncunun rakibine müdahale ederek ofsayt ihlalinde bulunduğu değerlendirilirken, VAR'ın hakemi saha kenarına çağırması ve golün iptal edilmesi gerektiği aktarıldı.

BEŞİKTAŞ'IN İPTAL EDİLEN GOLÜNDE KARAR DOĞRU

Konyaspor-Beşiktaş maçında siyah-beyazlıların ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü de analiz edildi. Hawk-Eye'ın Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi (SAOT) verilerine göre Beşiktaş'ın 28 numaralı oyuncusunun sağ dizinin ofsayt pozisyonunda olduğu ve topa dokunarak oyuna müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, ofsayt değerlendirmesinde ellerin ve kolların dikkate alınmadığı, Konyasporlu oyuncuların vücut bölgeleri üzerinden yapılan incelemede Beşiktaşlı futbolcunun ofsaytta olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Bu nedenle golün iptal edilmesi yönündeki kararın doğru olduğu ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'IN 90+2'DEKİ GOLÜ İÇİN DE ONAY

Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasında 90+2. dakikada yaşanan pozisyon da değerlendirildi. Beşiktaşlı 9 numaralı oyuncunun takım arkadaşı şut çekerken ofsayt pozisyonunda olduğu ancak kalecinin görüş açısını engellemediği belirtildi.

Analizde, kalecinin şut anında topu sürekli gördüğü ve Beşiktaşlı futbolcunun hiçbir anda görüşünü kapatmadığı vurgulandı. Bu nedenle pozisyonda gol kararının doğru olduğu aktarıldı.

DİĞER TARTIŞMALI POZİSYONLARDA KARARLAR DOĞRU

Anthony Taylor'ın değerlendirmesinde haftanın diğer karşılaşmalarındaki pozisyonlara da yer verildi.

Amedspor-Çaykur Rizespor maçında Ahmed Kutucu'ya gösterilen sarı kartın ve Kasımpaşa-Alanyaspor karşılaşmasında verilen penaltı kararının doğru olduğu belirtildi.