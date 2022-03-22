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Ahmet Çakar'dan Portekiz-Türkiye maçına ilginç kehanet!

22.03.2022 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye, Portekiz ile yapacağımız karşılaşmaya kilitlendi. Perşembe günü Dünya Kupası'na katılabilmek için çıkacağımız tek ayaklı maçta Portekiz'in konuğu olacağız... Portekiz'de dev maç öncesi sakatlık kabusu yaşandı. Kaleci Anthony Lopes, Ruben Neves ve Pepe’nin ardından Portekiz’de kadrodan çıkarılan üçüncü isim olduğu açıklandı. Bu olayların ardından ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan ilginç bir kehanet geldi. İşte detaylar...

Dünya Kupası'na gidiş bileti için kritik bir mücadele olan Portekiz maçına artık çok az bir süre kaldı. Perşembe günü oynanacak maç öncesi karşılaşmayla ilgili tahminler de yapılıyor... Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'dan bu maçla ilgili flaş bir iddia yapıldı.

"BİLİN Kİ TURU GEÇERİZ..."

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Ahmet Çakar, "Portekiz kazanır bence fakat içimden bir ses maçın uzatmaya gideceğini söylüyor ve oradan da penaltılara gidecek. Penaltılara gittiği an bilin ki turu geçeriz. Çünkü Portekiz Milli Takımı özellikle kendi evinde çok garip takımlara puan kaybetmiştir." dedi.


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Ahmet Çakar Türkiye Milli Futbol Takımı Portekiz Milli Futbol Takımı
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