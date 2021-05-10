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Ahmet Çakar'dan Sergen Yalçın için flaş iddia!

10.05.2021 16:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü yorumcu ve eski hakem Ahmet Çakar, Beyaz TV'de yayınlanan programda yine çok konuşulacak bir konuyu ortaya attı. Süper Lig'de şampiyonluk yolunda son 2 haftaya girilirken flaş bir iddia üzerinde durdu. Sergen Yalçın'ın şampiyonluk göremeyeceğini hissettiğini söyleyen Çakar, sosyal medyada yine gündem olmayı başardı.

Ahmet Çakar'dan Sergen Yalçın için flaş iddia!

Ahmet Çakar, Sergen Yalçın'ın futbolculuk döneminde Beşiktaş forması altında Galatasaray'a karşı oynadığı maçın ekranlara gelmesini istedi. Sergen'in müsait pozisyondaki arkadaşlara topu atmak yerine geri dönmesi dakikalarca ekranlarda oynatıldı. Kaptırılan topta Galatasaraylı Hasan Kabze'nin attığı gol Sergen Yalçın'a soruldu. Çakar, "Ne yapmak istedin burada Sergen" dedi.

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Ahmet Çakar bu görüntüleri ekranlara yansıttırmadan önce konuya 'Rüya' ile giriş yaptı. Çakar, "Rüyamda Hasan Kabze, Sergen Yalçın ve Süleyman Hurma'yı gördüm" dedi. Çakar, yıllar önce oynanan derbide Sergen Yalçın'ın takım ataktayken kaptırdığı topta gol atan Hasan Kabze'yi vurgulamak istedi. Galatasaray'ın o maçtan sonraki hafta Kayseri'yi yenip, Fenerbahçe'nin Denizli'de şampiyonluğu bıraktığı maçı hatırlattı. Çakar konuyu, "Sergen Yalçın'ın şampiyonluk göremeyeceğini hissediyorum" sözleriyle kapattı.


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Sergen Yalçın Ahmet Çakar Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Ne gıcık adamsın ya.Kendini ekranda bir izle bakalım ne dediğimi anlarsın.
allah bunu cezalandirsin ki hak yemenin ne demek oldugunu anlasin????????????
inşallah FENERBAHCE şampiyon olur SAYUIN AHMET ÇAKAR TÜRKİYEDE FUTBOLLA İLGILENEN HERKES BİLİYORKİ VE GÖRDULERKI FENERBAHCEYLE ŞAMPİYONLUK YARIŞINDAKI TAKIMA MAÇLARI BJK VE GS BİRBİRİNE YATTILAR

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