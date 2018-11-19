SPOR

Ahmet Çakar: Fatih Terim Galatasaray'a başkan olacak

GALATASARAY HABERLERİ  | 19.11.2018 14:50 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Ünlü futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fatih Terim'in Galatasaray'daki yeni hedefinin başkanlık olduğunu iddia etti.

Ahmet Çakar: Fatih Terim Galatasaray'a başkan olacak

Eski FIFA hakemi ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz Futbol programında çarpıcı yorumlar yaptı.

İşte Ahmet Çakar'ın açıklamaları;

"KOKUSUNU ALIYORUM, TERİM G.SARAY'A BAŞKAN OLACAK"

Fatih Terim'in Mustafa Cengiz'den sonra başkan olacağı kokusunu bir narkotik köpeği gibi alıyorum. Fatih Terim, Mustafa Cengiz'den sonra başkan olacak. Terim'in yeni hedefi başkanlık. Mustafa Cengiz de bunu hissetti. Bu yüzden sert açıklamalar yapıyor.

"TEK EKSİK GOMIS"

Geçen sene Galatasaray, başa baş giden bir yarışı kazandı. Geçen sene ile bu takım arasındaki tek eksik Gomis. Emre Akbaba yerine, forvet alınmalıydı.

"GOMIS GERİ DÖNERSE..."

Galatasaray devre arasını lider ya da liderin 1-2 puan gerisinde kapatıp devre arasında Gomis gelirse Galatasaray'ın şampiyonluk şansı artar. Quaresma, Beşiktaş'a dönmedi mi? Gomis de dönebilir.

"EN İYİ ÜÇÜNCÜ OLUR"

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde en iyi üçüncü olur. Galatasaray, çeyrek Eren Derdiyok ve Sinan Gümüş ile ligi ve Şampiyonlar Ligi’ni götürmeye çalışıyor. Sokaktaki en küçük ve yaşlı bir taraftar bile Galatasaray’ın en büyük probleminin forvet olmaması olduğunu bilir.

"BÖYLE LÜKSÜN YOK"

Gomis'ten yararlanamayacaksan Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Galatasaray'ı forvetsiz bırakma lüksün yok.

Buraya 2 milyon yıldır kar veya yağmur yağmıyor!Buraya 2 milyon yıldır kar veya yağmur yağmıyor!
Galatasaray'da Belhanda'nın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edildiGalatasaray'da Belhanda'nın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edildi
Galatasaray Selçuk İnan'a 1+1 yıllık yeni sözleşme önerecekGalatasaray Selçuk İnan'a 1+1 yıllık yeni sözleşme önerecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray fatih terim ahmet çakar

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

Mehmet Ali Erbil'in doktorundan açıklama! 'Uzaması bizi üzüyor'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Kullanım Noktası 1 Ocak 2019'da kalkacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Adil Kullanım Noktası 1 Ocak 2019'da kalkacak

Lucescu dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim...

Lucescu dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim...

Beşiktaş Burak Yılmaz ile temasa geçti!

Beşiktaş Burak Yılmaz ile temasa geçti!

Ve Fenerbahçe'yi açıkladı! Gomis...

Ve Fenerbahçe'yi açıkladı! Gomis...

Quaresma Beşiktaş'tan ayrılarak Çin'e gitmek istiyor!

Quaresma Beşiktaş'tan ayrılarak Çin'e gitmek istiyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Neden olmasın? Franz Beckenbauer Bayern Münih başkanı oldu. Fatih Terim safkan G.Saraylı . G.Saray a başkan olsa hem klüp e hem türk futboluna faydalı olur. Ben F.Bahçeli taraftarı olarak canı gönülden destekliyorum.
Fatih Terim başkan olarak görmek istiyorum ve takımın başına geçecek teknik döktü çok merak ediyorum de Fatih Terim'in onu nasıl koyduğunu şimdiden dört gözle bekliyorum
Yakışır İMPARATORA...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Galatasaray yönetimi futbolcuların 34 milyon TL'lik alacaklarını ödedi

Galatasaray yönetimi futbolcuların 34 milyon TL'lik alacaklarını ödedi

Ahmet Çakar: Fatih Terim Galatasaray'a başkan olacak

Ahmet Çakar: Fatih Terim Galatasaray'a başkan olacak

Galatasaray'da Belhanda'nın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edildi

Galatasaray'da Belhanda'nın 6 hafta sahalardan uzak kalacağı iddia edildi

Galatasaray Selçuk İnan'a 1+1 yıllık yeni sözleşme önerecek

Galatasaray Selçuk İnan'a 1+1 yıllık yeni sözleşme önerecek

Martin Linnes: Galatasaray'la anlaşmaya çok yakınız

Martin Linnes: Galatasaray'la anlaşmaya çok yakınız

G.Saray'ın Origi'ye teklif yaptığı ortaya çıktı!

G.Saray'ın Origi'ye teklif yaptığı ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.