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Ahmet Çakar: Fatih Terim zirvede bırakmalı

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.07.2020 08:35 | Son Güncelleme

Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fatih Terim'in Galatasaray'da zirvede bırakması gerektiğini ifade etti.

Ahmet Çakar: Fatih Terim zirvede bırakmalı

Galatasaray'ın Trabzonspor'a 3-1 yenildiği maçın ardından Ahmet Çakar, Fatih Terim'in gelecek sezon görevini bırakması gerektiğini ifade etti.

Fatih Terim'in zirvede bırakması gerektiğinin altını çizen Çakar, "Zirvede bırakmazsan ayağa düşersin, Fatih Terim, Galatasaray'ın en büyük efsanelerindendir, 9'da 8 yaptı. Bu müthiş bir şey. Galatasaray'ın önümüzdeki sezon daha kötü olma ihtimali önümüzdeki sezon şampiyon olma ihtimalinden daha yüksek" şeklinde konuştu

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