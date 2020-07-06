Ahmet Çakar: Fatih Terim zirvede bırakmalı

Galatasaray'ın Trabzonspor'a 3-1 yenildiği maçın ardından Ahmet Çakar, Fatih Terim'in gelecek sezon görevini bırakması gerektiğini ifade etti.
Fatih Terim'in zirvede bırakması gerektiğinin altını çizen Çakar, "Zirvede bırakmazsan ayağa düşersin, Fatih Terim, Galatasaray'ın en büyük efsanelerindendir, 9'da 8 yaptı. Bu müthiş bir şey. Galatasaray'ın önümüzdeki sezon daha kötü olma ihtimali önümüzdeki sezon şampiyon olma ihtimalinden daha yüksek" şeklinde konuştu
Biz son şampiyonuz
''Sonuna kadar kovalayacağız''
Fatih Terim'den maç sonu flaş açıklama!
''Hedef şampiyonluk''
Inter, ikinci yarıda şoka uğradı!
F.Bahçe taraftarından Hasan Ali'ye olay tepki!
''Beşiktaş, N'Sakala'nın aklını çeldi''
Al Sadd, Xavi'nin sözleşmesini uzattı!
Max Kruse'ye talip çıktı!
Nagatomo rotayı değiştirdi
Fenerbahçe için transfer iddiası
Ünlü teknik adam koronavirüse yakalandı
F.Bahçe'ye orta sahasından büyük katkı
Almanya Kupası'nı Bayern Münih kazandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum