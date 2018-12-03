SPOR

Ahmet Çakar: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı tekrar edilmeli

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 03.12.2018 21:13 | Son Güncelleme

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı için Ahmet Çakar'dan olay yaratan iddia! Spor yorumcusu, eski hakem Ahmet Çakar, Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında kural hatası olduğunu söyledi.

Ahmet Çakar: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı tekrar edilmeli

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının 7. dakikasında yaşanan penaltı pozisyonu tartışma konusu oldu. Harun Tekin, Diagne'nin vuruşunda gol izni vermezken Edouk topu tamamladı ancak hakem, pozisyonu VAR'dan izledikten sonra golü iptal etti.

Eski hakem Ahmet Çakır ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada pozisyonda kural hatası olduğunu ve maçın tekrar edilmesi gerektiğini söyledi.

''NET BİR KURAL HATASI VAR!''

Ahmet Çakar, ''Sevgili arkadaşlar, bu maçta çok net bir kural hatası var. Penaltı vuruşu öncesi her iki takımdan da oyuncular ceza alanına erken giriyorlar ve bu durum VAR'da tespit ediliyor .Yoruma açık bir pozisyon değil sadece geometrik bir pozisyon. MAÇ TEKRAR EDİLMELİ.'' paylaşımında bulundu.

031543860488

Ünlü isimler ondan vazgeçemiyor! Sebebi ise...Ünlü isimler ondan vazgeçemiyor! Sebebi ise...
Kadıköy'de VAR tartışması! Flaş kararKadıköy'de VAR tartışması! Flaş karar
MHK ve TFF'nin Çakır kararı ortaya çıktı!MHK ve TFF'nin Çakır kararı ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Kasımpaşa ahmet çakar

En Çok Okunan Haberler

'Maceracı' ifadede döküldü! İsimlerini tek tek sıraladı

'Maceracı' ifadede döküldü! İsimlerini tek tek sıraladı

Askerde tartışma yaratan görüntü! Acemi erlere MHP'li Fatih Bucak için selam göndertti

Askerde tartışma yaratan görüntü! Acemi erlere MHP'li Fatih Bucak için selam göndertti

MHK'nin Cüneyt Çakır'a Beşiktaş-Galatasaray derbisinde geçer not verdiği ortaya çıktı!

MHK'nin Cüneyt Çakır'a Beşiktaş-Galatasaray derbisinde geçer not verdiği ortaya çıktı!

İspanyollardan bomba G.Saray iddiası!

İspanyollardan bomba G.Saray iddiası!

Lokomotiv Moskova'lı Alexey Lomakin donarak hayatını kaybetti

Lokomotiv Moskova'lı Alexey Lomakin donarak hayatını kaybetti

Cengiz Ünder için inanılmaz teklif!

Cengiz Ünder için inanılmaz teklif!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 2 yorum
aman tekrar edilmesin fb nın her macı ızdırap bi mac da izlemeyelim
var olmadan önce hakemler daha az hata yapıyordu, bence şu VAR'I kaldırın hakemler özgür kararlarını versin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 1 Akhisarspor (Spor Toto Süper Lig)

Malatya kaçtı, Akhisar yakaladı

MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 2 - 2 Kasımpaşa (Spor Toto Süper Lig puan durumu)

F.Bahçe'ye geri dönüş yetmedi!

Ahmet Çakar: Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı tekrar edilmeli

'F.Bahçe - Kasımpaşa maçı tekrar edilmeli'

Fenerbahçe - Kasımpaşa maçında Eduok'un golünü VAR iptal etti!

Kadıköy'de VAR tartışması! Flaş karar

MHK'nin Cüneyt Çakır'a Beşiktaş-Galatasaray derbisinde geçer not verdiği ortaya çıktı!

MHK ve TFF'nin Çakır kararı ortaya çıktı!

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi Fırat Aydınus

İşte F.Bahçe-Kasımpaşa maçının VAR hakemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.