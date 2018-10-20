Ahmet Çakar, Fenerbahçe ile dalga geçti!

Süper Lig'deki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Fenerbahçe, ligde de 15. sırada kaldı. Sivasspor karşısında da istediğini alamayan Fenerbahçe'yi eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar 'ti'ye aldı.

İşte Ahmet Çakar'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım:





