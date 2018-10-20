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Ahmet Çakar, Fenerbahçe ile dalga geçti!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 20.10.2018 21:54 | Son Güncelleme

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Sivasspor maçından da beraberlikle ayrılan Fenerbahçe'yi 'ti'ye aldı! Ahmet Çakar, "Fenerbahçe'yi kutluyorum. Kümede kalma yolunda altın değerinde puan aldılar" yazdı.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe ile dalga geçti!

Süper Lig'deki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Fenerbahçe, ligde de 15. sırada kaldı. Sivasspor karşısında da istediğini alamayan Fenerbahçe'yi eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar 'ti'ye aldı.

İşte Ahmet Çakar'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşım:

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe ahmet çakar

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