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Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu açıkladı! Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçları tek tek söyledi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.03.2025 07:15
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Galatasaray ile Fenerbahçe'nin çekiştiği şampiyonluk yarışında Ahmet Çakar'dan herkesi ters köşe yapacak bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin Samsunspor ile kendi evinde berabere kalmasının ardından maç fazlasıyla puan farkı 9 olmuştu. Çok büyük bir avantajı cebine koyan Galatasaray'ın şampiyonluğu kaybedeceğini söyleyen Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin ipi göğüsleyeceğini söyledi.

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu açıkladı! Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçları tek tek söyledi...

Şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yakalayan Galatasaray, Fenerbahçe'nin Samsunspor'u kendi evinde yenememesiyle artık daha da rahatlamıştı. Önümüzdeki hafta Beşiktaş deplasmanına çıkacak sarı-kırmızılılar, ligin bitimine az bir süre kala şampiyonluk hesapları yapmaya başlamıştı. Ahmet Çakar'dan bu konuyla ilgili ters köşe iddiası ortaya atıldı.

"FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLACAK"

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Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını hissettiğini söyleyerek, "İçimde şu an bir his var. Fenerbahçe şampiyon olacak." dedi.

PUAN KAYBEDECEĞİ MAÇLARI DA AÇIKLADI

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Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçları açıklayan Çakar, "Galatasaray; Beşiktaş, Trabzonspor ve Kayserispor maçlarında puan kaybedecek. Fenerbahçe ligdeki tüm maçlarını kazanacak." ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ 7 MAÇI KAZANIRSA ŞAMPİYON

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İkinci Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 9 puan önünde bulunan Galatasaray, sıradaki 7 maçını kazanması halinde diğer sonuçlara bakmadan şampiyon olacak.

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